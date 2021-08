Además de Grace, el Centro Nacional de Huracanes monitorea otro sistema en los trópicos en este momento la tormenta tropical Henri. Grace tiene vientos de 80 mph y se mueve hacia el oeste a 17 mph. Indican que Grace no tendrá un impacto directo en ningún lugar de Texas.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo el jueves que las autoridades habían evacuado hoteles que no estaban preparados para soportar huracanes y pidió la suspensión de la venta de alcohol en la región a partir de las 17:00 horas. Algunas aerolíneas cancelaron sus vuelos a la península.

"Estamos tomando precauciones, haciendo algunas compras, como de leche, azúcar, agua y galletas, porque no sabemos hasta cuándo debemos estar encerrados", comentó Adamaris García, un ama de casa de 21 años que estaba en una fila de decenas de personas en una tienda pequeña.

Johanna Geys, de Múnich, Alemania, estaba tomando una cerveza en Tulum el miércoles por la tarde. Es la primera vez que visita México y su primer huracán. "No sabemos cómo es", comentó Geys, una mesera de 28 años. La gente le ha dicho que no será malo.

Mientras salía de una tienda con algunos productos, Sarah Lynch, una estudiante de derecho en California de 25 años, dijo que no estaba demasiado preocupada. Hacia el norte, en Cancún, algunos pescadores alejaban sus botes de la orilla para protegerlos.

“El año pasado nos agarró así (sin prepararse) porque las informaciones que dan a veces no son correctas y a veces las aguantamos (las tormentas)”, comentó uno de ellos, Carlos Canché González. “Pero no creo que arrecie. Ya el año pasado la experiencia que tenemos, pues si arrecia o no arrecia, hay que salvar el equipo. De eso vivimos nosotros, somos pescadores de años”.

"Para uno como turista es muy negativo este huracán, porque todos tenemos actividades programadas para ciertos días y que a uno se las cancelen pues nos daña las vacaciones", señaló Keny Sifuentes, un colombiano de 19 años que viajó a Cancún con su familia.