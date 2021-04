A dos años de la muerte de su esposa Christian Bach, el actor Humberto Zurita habla de su pérdida

El actor revela cuál fue la última voluntad de la actriz, la cual él y sus hijos cumplirán al pie de la letra. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la familia Zurita Bach, pues jamás se esperaron la partida de la actriz de 59 años. Tras dar a conocer la noticia, el actor Humberto Zurita y sus hijos Sebastián y Emiliano, aseguraron que jamás hablarían de las causas de muerte de Christian Bach, "ni lo diremos, porque no, porque es una cosa de ella. Y además es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos y así va a ser siempre", dijo Humberto. Humberto Zurita rompe silencio: 'Mis hijos y yo somos una tumba' A dos años de su partida, el 26 de febrero de 2019, el actor lagunero Humberto Zurita, habló con la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa "En casa con Mara", en donde además de hablar de su infancia, los inicios de su carrera y demás, tocó uno de los temas más sensibles en su vida, la partida de su esposa Christian Bach. En la emisión, Humberto Zurita dijo sobre el deceso de la actriz argentina: "Cuando ya supimos que estaba enferma dijo esto es de aquí, aquí se queda y así será siempre. Eso es respetar la decisión que ella tomó y por el amor que le tenemos mis hijos y yo somos una tumba. No hay más, se murió y punto".

Humberto Zurita rompe silencio: 'A Christian no le importaba hacer un circo de su enfermedad' En la charla, el actor Humberto Zurita narró que tras enterarse de su enfermedad, Christian Bach siempre tuvo algo muy en claro, la actriz no quería hacer un circo de su estado de salud y le pidió a su esposo e hijos que respetaran su voluntad aún después de muerta. "A Christian no le importaba hacer un circo ni de su enfermedad, ni de su muerte, ni de nada. Fue muy congruente con su vida, una persona muy inteligente. Esa sí era una mujer empoderada, adelantada a su tiempo, en ese sentido. Todas las mujeres que se han metido en el empoderamiento, yo sí te digo que mi mujer de su época era una mujer empoderada". VER VIDEO AQUÍ

Humberto Zurita rompe silencio: No ha buscado el amor Tras la muerte de la actriz Christian Bach, varios rumores relacionaron sentimentalmente a Humberto Zurita con otras mujeres, sin embargo, en la charla con Mara Patricia Castañeda, el actor aclaró que no ha buscado alguna relación amorosa, pero sí se ha apoyado en buenas amigas y amigos en los momentos difíciles que ha pasado. “Me han pegado a una o a otra (actrices), pero en aquel entonces era reciente la muerte de Christian. Es cuando se te acercan personas y el hecho de que esas personas tengan el interés de que no te sientas solo, vamos a comer para que no estés mal. Yo sigo saliendo con amigas mías, no muchas, pero sí salgo a comer. Son mis hiper amigas y mis hiper amigos. La vida continúa, pero sí pasé por ciclos”, relató el actor.

Humberto Zurita rompe silencio: Se enojó con lo divino tras la muerte de su esposa Sobre cómo lidió con la pérdida de Christian Bach, Humberto Zurita narró cómo vivió el duelo, pasó por la negación, ira y enojo: “primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado, de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, sana, Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, fue bailarina no profesional”. Aseguró que tras la muerte de Christian, el dolor fue tan grande y hasta se enojó con lo divino: “Me enojé con todo lo divino, no comprendía, es cuando la naturaleza es cruel, hoy lo veo como muchas épocas de mi vida, que estudié mucho a los existencialistas franceses, creo en la inversión de los valores, si la vida es cruel, ponerle un tulipán”.

Humberto Zurita rompe silencio: 'Para mi Christian sigue aquí' La pérdida de sus esposa fue un duro golpe para el histrión, quien en esos duros momentos no entendía por qué se había ido, sin embargo, hoy su alma está más tranquila y entiende que ella sigue aquí. "Para mi Christian sigue aquí, para mi los cuerpos son vehículos, pero quién te va a quitar el amor, el cariño, las luchas que tuvimos, el esfuerzo que hicimos, todo eso está aquí, es pare de mi, eso ya es imborrable". "La hemos estado siempre viendo en cosas, se nos aparece, un día fuimos a vacacionar mis hijos y yo y rentamos una casa muy bonita y de repente entró por ahí un colibrí, y yo venía de hacer una serie y los técnicos, cuando Christian acababa de morir, me hicieron un colibrí… y bueno nos encontramos ese colibrí y nos acompañó toda la estadía, y nosotros creemos en eso", narró Humberto Zurita.

‘En mi corazón está tatuada, más que tatuada’ El histrión Humberto Zurita siguió narrando las experiencias que él y sus hijos han tenido tras la muerte de Christian, pues aseguró que han sentido su presencia en varias ocasiones, pero dejó en claro que independientemente de esas manifestaciones de la actriz, él la lleva siempre en su corazón. “Su presencia está ahí (señala el corazón), aunque no necesitas tampoco eso (las manifestaciones) porque ella siempre está en mi corazón esta tatuada más que tatuada, estuvimos 36 años juntos”, narró el actor, quien recordó que día de su boda Christian dijo en una entrevista el lugar de la celebración y el festejo se llenó de fanáticos.

‘Dios se llevó a la mejor flor que tenía en su jardín’ “Hoy pienso, ¿por qué se tenía que morir Christian? Dios se llevó a la mejor flor que tenía en su jardín, nomás que a mi me jodió y a mis hijos, pero bueno, se llevó lo más lindo, no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara. Yo mismo no quiero llegar a la edad en la que me marchite”, dijo sobre la partida de su esposa. “Me quiero morir así como estoy ahorita, no siendo viejito, cada vez más jodido. Tenemos un tiempo y debemos entender que a eso vinimos. Es lo único que tenemos claro cuando nacemos, que nos vamos a morir, el problema es cómo nos vamos a morir”, expresó el actor Humberto Zurita sobre la muerte.

Sus seguidores le mandan mensajes de cariño La entrevista con el actor fue muy bien recibida por los usuarios, que no dudaron en expresar sus mejores deseos: "Un hombre guapo y varonil… Además un primerísimo actor.. Y que decir de su esposa. La señora Christian Bach… Una mujer muy hermosa… Que a pesar de ya no estar físicamente siempre será recordada… Por sus trabajos en la televisión…". "Me emocionó escuchar como se expresa de su familia, de las personas con las que convivió habla con tanto respeto y de su matrimonio con Christian que gran ejemplo tuvo desde sus padres", "Que bárbaro que tipazo es Humberto de verdad es tan bello, se le nota lo sencillo, amoroso, educado lo amé", "Este si es ACTOR NO CHINGADERAS".

Usuarios halagaron a la familia Zurita Bach "Ándale!!!! Christian Bach es la representación de una mujer EMPODERADA, inteligente, elegante, bella, mesurada… y hasta en su partida eligió la mejor manera: En silencio, solo para los suyos. Humberto, sin palabras, un Caballero, Un señor, un mega actor, un señor preparado.. Fue la manera exacta para describir a su mujer, a la compañera, a la Esposa, a la Madre.. Que familia. Felicidades", escribieron los usuarios. "Humberto Zurita un gran señorón artísticamente que no deja de ser guapo. Son pocos los artistas que tienen un matrimonio estable y sólo el lo cumplió con Christian, además de tener increíbles anécdotas de su vida", fueron otros de los mensajes que le escribieron.