Duelo de las hijas de Jenni Rivera en dos imágenes que sorprendieron a más de uno

Por un lado Jacqie Rivera con su rostro irreconocible a semanas de haber sido mamá de nuevo

Chiquis Rivera por su parte presume cuerpazo en entallado y transparente vestido

Donde quiera que se encuentre, Jenni Rivera debe estar alegre de ver a sus dos hijas, Jacqie y Chiquis Rivera convertidas en todas unas mujeres que dan de qué hablar, pero sobretodo son su imagen y semejanza al menos en lo que respecta al físico, como en las recientes apariciones de las dos bellas hermanas quienes sorprendieron a más de uno por sus maneras de lucir en fotografía y video.

La primera en hacer su aparición fue Jacqie Rivera quien a semanas de haberse convertido en mamá, luce más delgada y bella que nunca en una fotografía durante la denominada ‘Golden Hour’, que es cuando la luz del sol favorece a cualquiera para ser fotografiado y pareciera que la hija de Jenni Rivera así se lo propuso, pues en su cuenta de Instagram posó con su rostro delgado y más bello que nunca.

En plena luz del día, Jacqie Rivera apareció con un maquillaje en su punto, con párpados y labios rosas, mejillas rosadas y su cabello negro suelto algo despeinado, con una blusa negra, mientras mira penetrante a la cámara, logrando una bella imagen que dejó atónitos a sus seguidores quienes no dudaron en comentarle a la hermana de Chiquis Rivera.

“We begin to find and become ourselves when we notice how we are already found. Already truly, entirely, wildly, messily, marvelously who we were born to be.” Anne Lamott, escribió Jacqie Rivera en lo que se traduce como: “Empezamos a encontrarnos y a convertirnos en nosotros cuando nos damos cuenta que ya habíamos sido encontrados. Verdaderamente, enteramente, salvajemente, maravillosamente quienes nacimos para ser”, a lo que la hija de Jenni Rivera se agarró etiquetando personas a las que le agradecía.

“La confianza te queda bien”, “Demonios chica”, “Hermosísima”, “Luces bellísima”, “La más hermosa”, “Que bella”, “Tus ojos son encantadores”, “Preciosa”, “Chula”, recibió como halagos Jacqie Rivera mientras su hermana Chiquis Rivera fue más allá y posó con su cuerpo en un entallado vestido negro y transparente.