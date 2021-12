Lucila Mariscal lleva hospitalizada desde el sábado por caída

Mediante su cuenta oficial de Facebook Elías Cañete comentó lo siguiente: “Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal, que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar”.

Tras esto, dio a conocer que no puede dar más detalles por el momento, sin embargo seguirá informando conforme sepan más detalles: “Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles, hasta hoy que me den los resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas”, rescató el portal Infobae.