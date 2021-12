Nerea Godínez, así respondió a las críticas

Cansada de las críticas, hace un mes Nerea Godínez compartió un video en redes sociales en el que dejó un contundente mensaje asegurando que los señalamientos sobre que solo buscaba fama al publicar y hablar constantemente de su relación con Octavio, son falsos y está cansada de escucharlos.

“Sí me molesta, ya llegaron a un punto en que sí me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre ha sido público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, entonces yo no pedí esto”, comentó. Archivado como: Novia Octavio Ocaña Navidad.