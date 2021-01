“Mi papá tuvo un ataque al corazón ayer y lamentablemente falleció. Todos lo amamos tanto. Me hizo el hombre que soy hoy”, escribió Kyler Greeson, hijo de la víctima, según reseñó The Sun .

La mujer, que supuestamente murió ‘pisoteada’ al interior del Capitolio durante los terribles sucesos del 6 de enero era una drogadicta en recuperación que buscaba convertirse en consejera de sobriedad, según reveló The Associated Press.

“Solo voy a mostrar mi apoyo”, dijo Boyland

“Ella me prometió: Me quedaré al margen. Solo voy a mostrar mi apoyo”, dijo la hermana para The Associated Press.

De acuerdo con el texto reseñado, el pasado de Roseanne Boyland incluye múltiples detenciones por drogas.

Sin embargo, Nicholas Stamathis, un amigo de la seguidora de Qanon dijo para la agencia de noticias que Boyland “se puso ‘limpia y sobria”, señalando que había dejado de utilizar drogas.

“Dejó de culpar a otras personas por sus problemas y se volvió realmente conservadora”, agregó el amigo de la partidaria de Trump.

“Creo que las palabras y la retórica del presidente incitaron un motín que mató a cuatro de sus mayores fanáticos”, dijo, Justin Cave, cuñado de Boyland para The Associated Press.

Seguidora de Qanon

De acuerdo con su propia hermana, Roseanne comenzó a seguir la teorías de Qanon, al igual que Jake Angeli, el manifestante con casco y cuernos que se hizo viral en el Capitolio.

Qanon es descrito como un ‘culto’ virtual, que incluso es considerado como terrorista por el FBI y que apoya una teoría de conspiración sobre la supuesta existencia de un grupo de pederastas “adoradores de Satanás”.

Según la teoría sin sustento, este grupo se opone al republicano Donald Trump y se ha logrado inmiscuir en altos puestos del gobierno de los Estados Unidos, lo anterior de acuerdo con la cadena de noticias CNN.

La hermana de Boyland reveló que sostuvo discusiones derivadas de estas teorías.

“Ella me enviaba un mensaje de texto con algunas cosas y yo decía, ‘Déjame verificar eso’. Y me sentaba allí y decía, ‘Bueno, no creo que eso sea realmente correcto'” reveló la hermana de Boyland, Lonna Cave.

“Nos peleamos por eso”, agregó.