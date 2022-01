Las autoridades que son la voz del sheriff del condado de Palm Beach arrestaron a Zachary Moncada en plena víspera de Navidad, cerca de la unión de Shady Pond Lane y Sleepy Brook Way. Los registros revelados por los oficiales muestran que lo ficharon alrededor de las 11:20 p.m. Por si fuera poco, además del cargo de asesinato premeditado en primer grado, Moncada también cuenta con otros tres cargos por agresión, asalto agravado y un delito de arma.

Muchas riñas se han desarrollado en torno a este tema, pues han ido desde agresiones verbales hasta los golpes. Pero esta ocasión hablaremos de un hombre que pasó por esa incómoda situación, solo que la decisión que él tomó ocasionó que terminara en la cárcel, pues ahora no se trató de una simple pelea, sino que sacó un arma y disparó en contra de su vecino.

Según Univisión un hombre de 74 años de edad descargó su arma en las afueras de la casa de uno de sus vecinos, esto ocurrió en Eloy. La razón la misma que hemos abordado, le molestaba la música en alto volumen. Las autoridades al recibir la llamada de emergencia de inmediato se movilizaron a Silver Bells Estates, en Eloy, pero al llegar al lugar no encontraron a nadie.

Las autoridades arribaron a la casa del sospechoso y encontraron una pistola calibre .25. El hombre fue identificado como Clarence Alvin Britt y aunque admitió ir a la residencia de las dos víctimas, niega haberlos amenazado en un momento dado, agredirlos y comentó que no había tirado disparos.

No se contuvo y acabó preso. Un hombre identificado como Alan González fue arrestado luego de que supuestamente discutió y mató a balazos a un vecino cerca de las carreteras Yuma y Dean, en Buckeye, condado de Maricopa, en Arizona, el viernes tres de diciembre del 2021, indicaron las autoridades policiales.

De acuerdo al Código Penal del Estado de Texas el delito de homicidio como el que enfrenta Carlos Roberto Negrón se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable de ese homicidio luego de que enfrente su juicio. Hasta el momento de escribir ésta historia no se ha determinado cuándo será la primera audiencia del caso.

Carlos mató a su vecino por esta razón

La razón por la cual Carlos Roberto Negrón fue a confrontar a su vecino James Franklin Read no está asentada en los documentos del caso. Negrón y Read vivían sus respectivos RV’s en el vecindario Lackland Mobile Home and RV Park, 7600 West U.S. Highway 90, en el oeste del área metropolitana de San Antonio, uno enfrente del otro.

Otros residentes del Lackland Mobile Home and RV Park declararon a las autoridades que escucharon a Carlos Roberto Negrón hablar con James Franklin Read al principio de forma amigable pero que luego la discusión de los dos hombres fue subiendo de todo hasta los gritos e insultos. Archivado como: Hombre dispara contra vecino.