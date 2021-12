Es momento de disfrutar las fiestas, ya sea en compañía de familia o de amigos, para disfrutar los últimos días del año en un entorno positivo y esperanzador para el año que viene. ¿Quieres inspirarte? Descubre 20 frases que te harán reflexionar acerca del significado de las fiestas y la importancia que tienen en la vida de los seres humanos ¡no te las pierdas! Hellen Keller “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.”; las mejores cosas solo pueden sentirse con el corazón, como lo es el significado de la navidad. La autora Hellen Keller dejó un legado literario que forma parte de la vida de muchas personas hasta el día de hoy, gracias a sus ideas y sentimientos plagados de emotividad, que nos pueden ser útiles para encontrarle un nuevo significado a las fiestas. Frases de Fred Rogers “I like to compare the holiday season with the way a child listens to a favorite story. The pleasure is in the familiar way the story begins, the anticipation of familiar turns it takes, the familiar moments of suspense, and the familiar climax and ending.” En las fiestas, será imposible resistirte a mirar la vida desde una nueva perspectiva, y eso es a lo que nos invita Fred Rogers cuando nos dice que la unión familiar y los momentos mágicos son el lugar ideal para pasar la navidad. Frases Louisa May Alcott “The rooms were very still while the pages were softly turned and the winter sunshine crept in to touch the bright heads and serious faces with a Christmas greeting.” Louisa May Alcott, una de las figuras literarias más reconocidas, habla acerca de cómo los libros pueden darle una nueva vida a los momentos más serios y divertidos de la navidad.

Navidad a la John J. Geddes John J. Geddes habló de las sensaciones que se viven en la navidad, diciendo: “Freshly cut Christmas trees smelling of stars and snow and pine resin—inhale deeply and fill your soul with wintry night.” Geddes habla acerca del aroma a pinos recién cortados, las texturas de los ornamentos y cómo todo esto se conjuga para llenar a las almas de una singular alegría en navidad. Navidad con Ruth Carter Stapleton “Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it most.”; esta frase de Ruth Carter Stapleton pone a la generosidad como una de las principales protagonistas de la navidad. Carter Stapleton habla acerca de cómo la bondad de las personas es la luz que ayudará a guiar el camino de la humanidad, especialmente de aquellas personas que más necesitan sentir ese amor.

Tom Baker “Some Christmas tree ornaments do more than glitter and glow, they represent a gift of love given a long time ago.”; cuando mires tu árbol de navidad, recuerda que la luz que más ha de brillar en él es la de la esperanza. Para Tom Baker, los ornamentos que colocamos en el árbol de navidad son el símbolo de la esperanza y el amor que ha ido pasando de generación en generación a la humanidad. Una frase de Edwin Osgood Grover ​​”Santa Claus is anyone who loves another and seeks to make them happy; who gives himself by thought or word or deed in every gift that he bestows.”; dar amor es uno de los mejores regalos de la navidad, de acuerdo con Edwin Osgood Grover. Para él, Santa Claus es cualquier persona dispuesta hacer felices a las personas que ama, que se da a sí mismo tanto en palabras como en acciones y que da algo especial en cada regalo.

Carolyn Wells “I love the Christmas-tide, and yet, I notice this, each year I live; I always like the gifts I get, But how I love the gifts I give!”; no siempre se trata de recibir, hay aún más dicha en dar. Esto lo dice Carolyn Wells, al afirmar que cada año, la felicidad de la navidad no solo está en recibir regalos, pues la satisfacción de hacer algo bueno por los demás es capaz de llenar al alma por más tiempo. Aquí una de las frases de Taylor Caldwell “And that, of course, is the message of Christmas. We are never alone. Not when the night is darkest, the wind coldest, the world seemingly most indifferent…”; ¿cuál es el mensaje de la navidad de acuerdo con Taylor Caldwell? Para Caldwell, la navidad significa nunca dejar solas a las personas, aún cuando la noche sea larga y fría o el mundo nos diga que no debemos preocuparnos por quienes más nos necesitan.

David Cameron “Christmas gives us an opportunity to pause and reflect on the important things around us.”; la temporada de fiestas es, sin lugar a dudas, el periodo ideal para reflexionar acerca de nuestro actuar como personas, al menos así lo sugiere David Cameron. Esto es porque la calma de los días, la sensación de esperanza y la contemplación de un nuevo año abren la posibilidad de escribir nuevas metas y de hacer un balance de todo lo logrado en el año. The Polar Express “Seeing is believing, but sometimes the most real things in the world are the things we can’t see.”; las películas también guardan importantes mensajes para las personas, como lo es el caso del la cinta animada The Polar Express. En ella, se comparte esta frase, que habla de cómo las cosas más importantes de la vida son aquellas que no mencionamos a diario e incluso aquellas que no podemos ver con facilidad.

Un pensamiento de navidad de Richelle E. Goodrich ​​”Christmas is like candy; it slowly melts in your mouth sweetening every taste bud, making you wish it could last forever.”; no hay sensación que dé más felicidad en navidad que disfrutar al máximo los olores y los sabores que se viven en estas fechas. Así lo dice Richelle E. Goodrich, quien compara a la navidad con un dulce que poco a poco se derrite en la boca, pero que se disfruta tanto que hace pensar que esa felicidad debería durar para siempre. Bing Cosby “Unless we make Christmas an occasion to share our blessings, all the snow in Alaska won’t make it white.”; si no hay una buena disposición para ser mejores personas y servir a los demás, el mensaje de la navidad no tiene tanto sentido como aparenta. Bing Cosby asegura que, de no agradecer todas las cosas buenas que nos pasan en la vida, no habrá manera de tener una “blanca” navidad, aun si cayera toda la nieve de Alaska sobre el mundo.

Dr. Seuss “Christmas doesn’t come from a store. Maybe Christmas perhaps means a little bit more.”; Dr. Seuss lo dijo ya hace muchos años: la navidad no se basa en los bienes materiales, sino en los sentimientos. Es necesario agradecer y mirar hacia el futuro con la esperanza puesta en que todo lo que anhelamos puede hacerse realidad; por eso, la navidad es “mucho más” que cualquier regalo. Deborah Whipp “Like snowflakes, my Christmas memories gather and dance—each beautiful, unique, and gone too soon.”; disfrutar cada momento de la navidad se convierte en una misión que nos hará apreciarla mucho más. Deborah Whipp compara a las fiestas con copos de nieve, cada uno con características únicas que nos permiten crean recuerdos imborrables junto con las personas que más amamos.

Agnes M. Pahro “What is Christmas? It is the tenderness of the past, courage for the present, and hope for the future.”; ¿Qué es realmente la navidad? la ternura del pasado y la valentía del presente, de acuerdo con Agnes M. Pahro. A esto, es necesario añadirle la esperanza por el futuro, ese motor que nos permitirá entrar a un nuevo año con agradecimiento e ilusión de que todo puede ser mejor si nos lo proponemos. Frases de Bob Hope “When we recall Christmas past, we usually find that the simplest things – not the great occasions – give off the greatest glow of happiness.” Para el legendario actor Bob Hope, la simpleza es uno de los mayores regalos de la navidad. Esto es porque, al recordar las navidades que hemos pasado en compañía de la familia, solemos recordar siempre los momentos más sencillos y no aquellos que son considerados como “ostentosos”.

Joanna Gaines “We count down the days, just to experience it nearly exactly as we always have. It is so comfortable, familiar and perfectly nostalgic that, frankly, we have no desire to improve upon it at all.” Una idea similar a la Hope comparte Joanna Gaines, quien asegura que la navidad brinda una sensación de perfección, si se comparte con las personas correctas, y eso no hay nadie que quiera cambiarlo. Andy Rooney con reflexión de navidad “One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas Day.” Hablando de momentos cotidianos, las escenas vividas durante la cena de navidad siempre dejan una estela de recuerdos. El ruido, los regalos, las canciones e incluso el “desastre” que queda cuando todos ya se han ido, es muestra de que pasamos un momento inolvidable y lo disfrutamos al máximo.

Steve Maraboli “Want to keep Christ in Christmas? Feed the hungry, clothe the naked, forgive the guilty, welcome the unwanted, care for the ill, love your enemies, and do unto others as you would have done unto you.” Para los creyentes, la navidad es una época para recordar las enseñanzas más importantes y ser más benévolos con el prójimo, perdonar las ofensas y actuar con los demás como nos gustaría que los demás actúen con nosotros.