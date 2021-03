De acuerdo con el relato de Mario Gonzales, su esposa decidió pedir un masaje por una hora en cuartos separados. Casi al final de su masaje, se escucharon los disparos. “Espere ahí en mi cuarto, no me salí”, aseguró el hombre hispano.

“Hasta el último me dan noticia de que mi esposa había fallecido”, declaró Mario Gonzales quién después mostró una emotiva fotografía donde se le ve junto a su esposa, Delaina Ashley Yaun en lo que pareciera ser el día de su boda, ya que se le aprecia con traje y a la mujer con un vestido de novia.

“Quiero saber si está viva o está muerta… me ignoraron”, declaró en la entrevista realizada por MundoHispánico. Además, fue detenido por las autoridades momentos después de que se desarrolló el tiroteo en la sala de masajes de Atlanta. “Me tuvieron en la patrulla durante todo el tiempo, hasta que investigaron”, dijo.

“¿Que voy a hacer?” Se preguntó visiblemente afectado el hispano que sobrevivió al tiroteo en Atlanta. “Yo sin nada, mi trabajo con eso no voy a ‘ajustar’… los dos trabajábamos para salir adelante… yo no tengo nada”, aseguro el hombre que perdió a su esposa tras la masacre.

“Hacer justicia, que él pague”, pidió el hispano. “¿Quién me regresa a ella?”, reclamó y señaló que su esposa, Delaina Ashley Yaun era una mujer joven de 33 años. Después, Gonzales dijo necesitar apoyo y reveló que siente “que no va a poder” con sus hijos sin el apoyo de su esposa.

“No abrí la puerta por miedo”

“Escalofríos, miedo… no abrí la puerta por miedo”, declaró el hispano al ser preguntado sobre su experiencia en medio del mortal tiroteo suscitado en Atlanta. “Llegó (la policía) y ¿Pero qué hizo? Arrestarme”, dijo el hombre, quejándose de su detención mientras el hombre que disparó estaba “libre”.

Al ser cuestionado sobre lo que pudo observar desde la patrulla donde se encontraba detenido, Gonzales dijo: “Nomás vi a las personas que trabajan ahí que estaban tiradas, no sé si muertas, pero tenían sangre”, relató el hispano. Quién además dijo no alcanzó a ver a su esposa, y que no le permitieron acercarse.