El presidente dijo que los tiroteos en Atlanta tienen “muy preocupados” a los estadounidenses de origen asiático, aunque no especuló sobre los motivos del sospechoso, según reportó Efe.”Fuera cual fuera la motivación, sé que los estadounidenses de origen asiático están muy preocupados”, dijo Biden en declaraciones a la prensa al comienzo de una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Robert Aaron Long fue acusado formalmente el miércoles de cuatro cargos de asesinato y un cargo de agresión, indicó la policía. Tras confesar que cometió los crímenes, declaraciones del sospechoso hacen pensar que no se trata de un crimen de odio, aunque las autoridades todavía no lo han descartado del todo y siguen investigándolo.

“Al parecer tiene un problema que él considera una adicción sexual, y considera que ese tipo de lugares lo tientan y él deseaba eliminar esa tentación”, afirmó el portavoz del departamento policial del condado Cherokee, capitán Jay Baker, citado por The Associated Press.

No quedaba claro si Long llegó a ir a las salas de masajes donde ocurrieron los ataques; una fuente oficial dijo que sí, pero otro indicó que al parecer sólo visitó locales similares. Las autoridades afirmaron además que el individuo deseaba viajar a Florida para atacar “algún tipo de negocio pornográfico”.

¿Las salas de masaje se usaban para tener sexo?

Ante la pregunta de si las salas de masajes eran lugares donde la gente iba para mantener relaciones sexuales, la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms se negó a responder, afirmando que no era apropiado “echarle la culpa a las víctimas”.

El jefe policial Frank Reynolds señaló que es demasiado pronto como para decir si el motivo de los crímenes era el racismo, pero “los indicios en este momento apuntan a que al parecer no lo era”, lo anterior, de acuerdo con The Associated Press.