De acuerdo con La Prensa, la muerte del joven fue en una circunstancia para conseguir seguidores en dicha red social y que se salió de control. Lamentablemente, el joven no verificó que su arma de fuego no estuviera cargada antes de apretar el gatillo contra su cabeza y terminar con su vida rápidamente.

Todo parece indicar que grabarse mientras se apuntaba con el arma, era algo habitual de Marden Valdez, aunque siempre se aseguraba de que no tuviera balas y procedía a realizar el reto, compartiéndolo con sus seguidores. El joven hispano, de 28 años, deja a un niño y a su esposa, quienes no se explican que sucedió en aquel momento.

El joven, quien fue asignado a una caseta de vigilancia del residencial El Toronjal, decidió hacer el reto de internet y mostrarle a sus seguidores la ‘diversión’ que le otorgaba dicho juego; fue a las 11:00 a.m., del lunes pasado que ocurriría la tragedia. Marden Valdez, se quitó la vida en un par de segundos en un intento de encajar con la sociedad y las nuevas tendencias (que en ocasiones resultan peligrosas) de las redes sociales. Desafortunadamente, el video quedó como evidencia de tal acto terrorífico. Archivado como: Hispano muere ruleta rusa

De acuerdo con el medio de comunicación, Marden Valdez ya había realizado ese reto con anterioridad y en la primera ocasión él se había asegurado que el arma de fuego no trajera balas; esta ocasión no corrió con la misma suerte. El joven, perteneciente a La Ceiba, Honduras, se hizo conocido entre las personas de la región por realizar ese tipo de videos en un intento de ganar seguidores.

Hispano muere ruleta rusa: ¿Por obtener seguidores?

De acuerdo con las fuentes cercanas a Valdez, el medio de comunicación, mencionaron que Marden estaba obsesionado con dicha canción y que en la mayoría de videos que compartía en redes sociales solía agregarla. El joven, estaba ligeramente empeñado con volverse viral en redes sociales y nunca midió las consecuencias de los actos tan peligrosos que estaba realizando.

“Yo lo llamaba por el radio, pero no me respondía. Me preocupé y fui a ver a la caseta y ya lo vi tirado con la sangre”, mencionó uno de los compañeros de vigilancia. Aún con signos vitales fue encontrado Marden Valdez, aunque su estado era delicado cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos. El balazo dio directamente en su cabeza, causando un daño mayor. Archivado como: Hispano muere ruleta rusa