Hispana embarazada irá a prisión por abuso sexual de menores

Laura Amero es una hispana embarazada que tiene que enfrentar 10 años de prisión por abuso sexual contra dos menores, según 19 News.

Amero tuvo relaciones sexuales con uno de sus entonces alumnos, e intentó conseguirlo con el segundo de ellos.

Esta ex superintendente del distrito escolar de Windham, afirmó que fueron problemas de salud mental los que la obligaron a cometer actos contra los estudiantes. Pero un juez ordenó que se presente en prisión el 1 de abril, ya que está embarazada y su bebé nacerá en marzo. De ese modo, su hijo no nacerá en prisión.

“Lo siento mucho, y lo siento desde el fondo de mi corazón hacia los niños”, dijo Amero en su carta de disculpa al juez de pleitos comunes del condado de Portage, Laurie Pittman.

Pero Pittman no aceptó su excusa de los problemas mentales. La condenó a una década de encarcelamiento por abusar de sus dos exalumnos cuando era directora de la escuela.

“No puedo entender cómo esto sigue sucediendo con los maestros, directores y superintendentes”, dijo Pittman, según Record-Courier. “Sabes que te van a atrapar”.

