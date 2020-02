Un oficial de la Patrulla de Carreteras de California fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 16 años de edad en el área de la Bahía de San Francisco después de una exhaustiva investigación que duró más mes, dijeron las autoridades.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda acusó el lunes a Brian Watkins, de 34 años de edad, de Fremont, de tres cargos de agresión sexual ilegal contra un menor, después de que la policía de Fremont lo arrestó la semana pasada después de una investigación de un mes de duración, reseñó The Associated Press.

La policía de Fremont comenzó a investigar a Watkins en julio de 2019, después de recibir un informe de “presunta conducta sexual inapropiada que involucraba al oficial Watkins” y a una adolescente, informó el East Bay Times.

Watkins “comenzó a comunicarse y tener una relación sexual con la víctima cuando tenía 16 años”, dijo la policía de Fremont en un comunicado.

Documentos de cargos judiciales dicen que los presuntos asaltos ocurrieron en tres fechas separadas entre septiembre y noviembre de 2018.

La policía dijo que la actividad “ha estado en curso y continuó después de que Watkins se enteró de que estaba siendo investigado”, pero los recientes avances no especificados permitieron a los investigadores arrestar a Watkins.

No se supo de inmediato si el oficial de patrulla de carretera tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

El comandante del área de CHP San José, capitán Jason Reardon, dijo en un comunicado que Watkins había sido puesto en licencia administrativa y despojado de sus poderes de oficial de paz.

“El CHP continúa cooperando completamente con la agencia investigadora y estamos llevando a cabo nuestra propia investigación sobre las acusaciones”, dijo Reardon.

“Quiero asegurar al público que tomamos muy en serio cualquier acusación de mala conducta de nuestros empleados, ya sea que estén o no en servicio”, aseveró.

A 34 year old Fremont man was charged earlier today by the Alameda County DA on charges related to unlawful sex with a minor.

More detail: https://t.co/KX2Aidfcho pic.twitter.com/R5ELHGggRf

— Fremont Police Department (@FremontPD) February 11, 2020