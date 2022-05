Hilary Duff habla del autoestima; “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

La ex actriz de Disney, habló acerca del amor propio

Hilary Duff orgullosa de mi cuerpo: La actriz y cantante Hilary Duff posó desnuda para la revista Women’s Health ” The Body Issue” y aseguró que se siente a gusto con su cuerpo. “Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a estar en paz con los cambios que ha sufrido mi cuerpo”, compartió a la publicación.

De acuerdo con Agencia Reforma, la actriz agregó que le habla con la verdad a su público. “También quiero que la gente sepa que un maquillador estuvo allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y que alguien me puso en la posición más favorecedora”, agregó.

Habló de los cambios que hecho en su persona

Para preparar la sesión fotográfica, la actriz de How I Met Your Father entrenó cuatro días a la semana, levantando pesas y centrándose en el entrenamiento de fuerza. La actriz, de 34 años, también habló de su afición a los tatuajes, ella tiene más de 20, recientemente se plasmó la palabra madre en el cuello.

“Creo que a los 34 años he ganado mucho respeto por mi cuerpo. Me ha llevado a todos los lugares a los que necesito ir, me ha ayudado a construir una hermosa familia”. De acuerdo con Agencia Reforma, la ex estrella de Lizzie McGuire aseguró que está desafiándose a sí misma para seguir una rutina de terapia constante y añadir la meditación a su práctica de autocuidado. Archivado como: Hilary Duff orgullosa de mi cuerpo