¿Francisca Lachapel se hizo liposucción?

¿Fue mentira que la conductora volvió a su peso ideal sólo con ejercicios y buena alimentación?

La morena ex reina de belleza impactó por el ‘secreto’ que destapó Hace unos días, Francisca Lachapel y su cuerpo dieron de qué hablar, pues compartió que dejó de utilizar fajas para verse más acinturada y que ante su esfuerzo por entrenamientos y buena alimentación, por fin había conseguido volver a estilizar su silueta perdiendo los kilos ganados durante el embarazo de su bebé Gennaro ¿todo fue una farsa? Mediante un video de su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Despierta América’, comenzó a levantar sospechas y a generar indignación entre sus seguidores, por ‘destapar’ su secreto para el cuerpo que se carga actualmente y es que como le sucedió a Adamari López en un inicio, ¿ahora le pasa a Francisca que no bajó con métodos naturales? Francisca Lachapel no dudó en decirle a sus seguidores lo que ‘toma’ para bajar de peso Cuando a Adamari López ‘se le cayó el teatro’ de que toda su pérdida de peso habría sido con puros entrenamientos y dietas, descubriéndose que se habría hecho la banda gástrica, ahora su competencia de televisora, Francisca Lachapel pudiera estar en su misma posición ante el video que subió. ¿Echó a perder la credibilidad en su cuerpo por culpa de unos productos? Para las celebridades es común ser contratadas por diferentes marcas que les pagan una gran cantidad de dinero para convencerlas de promocionar sus productos, pero en esta ocasión, a Francisca Lachapel estaría por pasarle una fuerte factura el atreverse a realizar eso.

¿Una mentira el cuerpo de Francisca Lachapel? Muy orgullosa de su cuerpo, del esfuerzo que le costó bajar de peso por el embarazo, se ha mostrado Francisca Lachapel últimamente en Despierta América y en sus redes sociales ¿como para que ahora arruine todo gracias a promocionar ciertos productos que te quitan el apetito y te hacen perder libras? Un video de Instagram deja en evidencia a la conductora de Despierta América ¿engañando a la gente por la pérdida de su peso al natural y con puro ejercicio y dieta? “Comenzando con mi kit de Transformación @yesyoucan Me tomo mis suplementos diarios con mi primera comida”, es lo que se puede leer en la descripción del video de Francisca en Instagram.

¿El video que la pone al descubierto por su cuerpo? Y es que ¿por mera promoción o por realidad? Francisca puso en tela de juicio el proceso de su pérdida de peso ante la descripción de los productos que publicitó a sus seguidores: “El #supresordeapetito bajar me calma los niveles de ansiedad y controla el apetito. El #quemadordegrasa me acelera el metabolismo y me ayuda a quemar calorías naturalmente”. “Para continuar tonificando la piel, mejorar las unas y el cabello el #colageno Yes You Can! Y este probiotico limpiador de colon te ayuda a regularte y a mejorar con el estreñimiento. Reemplazo de mis comidas con mis batidos con 20g de proteínas, sin azúcar añadida. Uso mi guía de nutrición con la dieta del semáforo para saber que, cuando y como comer. Mi bendita de corazón para mantener el enfoque en la meta”, finaliza en el etiquetado del video, pero eso no fue todo y en video dijo unas palabras también.

Muy feliz de sus cambios ¿pero no sólo con ejercicio ni dieta? Francisca queda ‘al descubierto’ Francisca Lachapel aparece en su cocina con los productos de la marca que publicita frente a ella y sin mayor remordimiento dice: “Para todos aquellos que me preguntan ¿’pero qué está haciendo Francisca que está bajando de peso?, que se ve, y tengo que decirlo porque me lo dicen mucho ese piropito que me veo muy bonita, pues aquí les voy a compartir el secreto'”, dice la conductora. “Yo les había dicho que hice mi detox kit, 7 días y perdí 9 libras, lo que fue un logro muy importante para mi y a partir de ese momento pues he sido así bajando y bajando de peso y estoy muy cerquita de mi peso ideal, ustedes saben que gané muchísimas libras con el embarazo, unas 80 para ser muy claras, pero vamos muy bien, acercándonos a mi meta y mis cómplices han sido precisamente Yes You Can”, dijo.

¿Trampa y farsa ‘al estilo’ Adamari? Adamari López estuvo bajo fuego por meses por ‘engañar’ supuestamente a la gente con dieta y entrenamientos para bajar de peso mientras que aseguraba no recurrir a otros métodos, por lo que cuando se supo que aparentemente se habría hecho la banda gástrica, las críticas no pararon, ¿ahora Francisca le sucederá lo mismo? La conductora de Despierta América enseñó su kit de transformación como le llamó que va acompañado de sustitutos de alimentos, quemadores de grasa, limpiadores de colon, colágeno y el saciador que ayuda a sentirte lleno y no comer de más, además de un manual con la dieta a proceder…

¿La gente se siente estafada y le reclama a Francisca Lachapel por su cuerpo? Ante las palabras de Francisca Lachapel sobre el producto que promocionó, la gente no dudó en reaccionar y muchos no sólo se le fueron a la yugular por sentirse engañados como en el caso de Adamari López, sino que varios hasta se animaron a advertir que todos esos suplementos terminan perjudicando más al cuerpo de la gente. “Esos productos son un robo no baja el kit de $300 dólares, lo mejor para bajar de peso es comer saludable, comida real no esos químicos y hacer un buen plan de ejercicio”, “Francisca lo que te hizo bajar fueron los entrenamientos y la comida sana no inventes que con yes you can solo por ganar, mejor dile a chaban que no venda eso tan caro y no le mientas a tu público”, comenzaron a caerle esos comentarios.

¿Miente a su público por su cuerpo? Francisca Lachapel es criticada Más personas reaccionaron a lo dicho por Francisca Lachapel en su video promocionando los productos para bajar de peso: “¿Muchos ejercicios con tu entrenador también aparte de los yesyoucan?”, “Muchos ejercicios, ahora a promover”, “No bebo tonterías”, “aquí estoy como el meme … nooooo creeeeeo”, “Es obvio que si dejas de tomar el producto y te pones a comer de todo y sin control vas a engordar”. “Esos productos son como Herbalife dejamos de tomarlo y te engordas el doble aparte que son carísimos no menos de $300 te sale el kit lo mejor para bajar d peso es comer saludable y hacer ejercicio tomar mucha agua”, “Esta le gana a Pinocho !!”, “Mira Francisca yo se que te pagan por promover los productos pero conozco una persona que los tomaba y sí bajó de peso pero en el momento que los dejó de tomar se puso súper gorda mucho más de lo que estaba, antes de empezar a tomarlos ten cuidado con lo que recomiendas esto es cierto no miento”, le escribieron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL RECOMENDANDO LOS PRODUCTOS