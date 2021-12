Ser padres es duro, y en nuestra sociedad enfocada a resultados, pareciera natural sobornar a nuestros hijos para obtener un buen comportamiento. De acuerdo a la Encuesta de Dinero, Padres e Hijos del 2014 de T. Rowe Price, el 48% de los padres admiten sobornar a sus hijos. Así que casi la mitad de nosotros admitimos sobornar a nuestros hijos, y los que dicen que nunca lo hacen… bueno. Honestamente, ¿quién no ha ofrecido nunca un premio especial a su hijo a cambio de buen comportamiento? Lo importante es notar que no todos los sobornos son malos, pero hacerlo demasiado definitivamente puede regresar resultados no deseados. Aquí hay 11 señales de que quizá estás sobornando a tus hijos demasiado.

7. Has pasado de sobornar niños a sobornar adultos

Si intentas escaparte de una multa ofreciéndole al policía una galleta, es hora de parar.

8. Los sobornos ya no funcionan

Oh no. ¡Oh no, oh no, oh no!