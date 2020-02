Iván Guzmán, alias el “Chapito”, compartió una historia en su cuenta de Instagram

Revelaría, tal vez por error, que se encontraba en el Carnaval de Río de Janeiro

El hijo del “Chapo” Guzmán sólo conserva 6 fotografías en su cuenta

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el “Chapito”, hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, compartió en su cuenta de Instagram, a través de sus historias, una imagen en la que al parecer revela que se encuentra en Brasil, específicamente en el Carnaval de Río de Janeiro.

Horas antes, también en sus historias de Instagram, el “Chapito” compartió una imagen de dos boletos con los que ingresaría a disfrutar algún espectáculo.

Respecto a lo que puede verse en estos boletos, el “Chapito” asistiría a dos espectáculos que se llevaron a cabo el domingo 23 y el lunes 24 de febrero en Brasil, aunque Iván Guzmán evitó mostrar datos clave de los boletos luego de que editara la fotografía.

Es la primera vez que el “Chapito”, en caso de que la cuenta @therealivanguzman sea real, revela con exactitud en donde podría ser localizado.

Además, por una vez más, Iván Guzmán, el “Chapito”, comparte publicaciones mediante sus historias de Instagram, mientras que en su perfil sólo tiene seis publicaciones, la última el 1 de noviembre pasado: cuatro fotos, una carta y un video, así como tres historias destacadas.

La más reciente publicación la realizó el 15 de febrero pasado a través de sus historias de Instagram, donde el hijo del “Chapo” Guzmán compartió una imagen en la que denuncia una cuenta de Instagram que se hace pasar por él (Con información de La Opinión).

Todo un misterio

La cuenta que posee Iván Guzmán, mejor conocido como el “Chapito”, en Instagram es @therealivanguzman, y desde un inicio se ha puesto en duda si en realidad es del hijo del “Chapo” Guzmán.

De las 6 publicaciones que conserva, la primera de ellas es una carta que dirige a la opinión pública y a los medios de comunicación:

“Yo IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN SALAZAR me deslindo de la cuenta de Instagram @ivan_archivaldo, ya que esta cuenta que usurpa mi identidad me está causando problemas, esta cuenta no fue autorizada por mi persona también destacar que las fotos publicadas en dicha cuenta se salen de la realidad”.

Por último, el “Chapito” comenta: “Por este motivo, me veo obligado a abrir una cuenta en la red social Instagram para cesar la creación de estas dichas cuentas que usurpan mi identidad. Instagram: @therealivanguzman”, firmada por él y con fecha del 1 de julio de 2019.

Más publicaciones

Con más de 130 mil seguidores, la cuenta del “Chapito” muestra otras 5 publicaciones, aunque no dice mucho en ellas, pues mientras en una se ve una casa, en otra se ve a Iván Guzmán de pequeño.

La imagen que podría decir un poco más de él es en una en la que se ve que está disfrutando de una tarde soleada mientras bebe una bebida.

En otra, comparte unos guantes de box autografiados y en el video muestra unas botas al parecer de diseño exclusivo. No tiene activados los comentarios en ninguna de las publicaciones, aunque si tiene miles de likes en cada una de ellas.