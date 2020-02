El supuesto hijo colombiano de José José le responde a Marysol Sosa

Dice que entra ella y José Joel hay un distanciamiento

No ha recibido hasta el momento ninguna notificación de una posible demanda

Manuel José, supuesto hijo colombiano de José José, le respondió a Marysol Sosa, que hace unos días lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram:

“Quiero aprovechar estos medios, estas redes, para enviar un mensaje a Bryan Álvarez, conocido como Manuel José. Bryan, en primer lugar, yo no tengo nada que ver con la demanda que se te ha interpuesto desde que llegaste a México… Me llama mucho la atención como el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace, hacía el hecho de que si eres o no hijo de José José, cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN, admiró tu talento para imitarlo… y al día de hoy no me queda claro como no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”.

Según informó el programa “Suelta la sopa”, ahora Manuel José le respondió a Marysol Sosa: “Ella es una mujer a la que yo admiro y respeto mucho, y sobre todo porque ella es mujer y madre y en este momento está en una etapa muy crucial de su vida que debe tener mucha paz y tranquilidad. Yo no voy a contestar para tratar de perturbar esa paz en la que ella debe de estar”.

Manuel José aprovechó para revelar algo que pocos sabían sobre los hermanos, Marysol Sosa y José Joel Sosa. El cantante colombiano señaló que hace algunos meses había visto que Marysol y José Joel estaban distanciados, y que un empresario que estuvo al lado de José José en los últimos años de su vida, le comentó que él quiso hacer un proyecto entre los dos, un homenaje a José José, y no se pudo por la falta de comunicación que había entre ellos.

En cuanto a la posible demanda que enfrentaría, Manuel José aseguró que hasta el momento no ha recibido alguna notificación, además de que advirtió que se escucharon dos versiones, la del denunciante y la de él:

“Yo les dije que no tengo ninguna notificación, documento o cita y no me creyeron, pero se filtró un documento. Yo creo que la filtración de ese documento implica gravedad porque son documentos legales”, expresó Manuel José.

Las reacciones sobre este teman no se hicieron esperar en las redes sociales:

“Ese imitador de José José lo que está buscando es fama por imitar al príncipe con su voz, pero hijo de él no es, que se quite la intención de hacer creer a México que es hijo de José José, a eso vino a México, antes no se dio a conocer como ahora, es tremendo oportunista y los medios le están dando esa publicidad”.

“Tal vez no se parezca físicamente, pero canta mejor que los buenos para nada de los dos mayores que han logrado hacer ruido con la muerte del padre, veremos cuánto les dura!!! Podrán ser hijos de José José, pero el talento no lo heredaron”.