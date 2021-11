Saúl Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: El mexicano se conagra como el mejor; revela qué le dijo al final

¿Quién fue el ganador entre Canelo Álvarez y Caleb Plant? Una de las peleas más esperadas de todo el año en el mundo de boxeo por fin llegó, el enfrentamiento entre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant llegó a su fin en el ring de la Arena del MGM Grand Garden de las Vegas, Nevada, este sábado 6 de noviembre. El Canelo reveló qué le dijo al finalizar la penea Caleb Plant.

Pero, lo que más llamó la atención, fue que al terminar la pelea, el mexicano dijo que su rival le confirmó que no quería ofender a su madre y que incluso se disculpó por sus insultos en la recordada conferencia de prensa, incluso en el abrazo final, el Canelo lo perdonó: “Me dijo que sus palabras no tenían significado hacia mi mamá y yo le dije que no se preocupara, que somos hombres al final y aquí se queda todo. Vino hacia mí y dijo que quería continuar; yo le dije que era un gran peleador, que no se preocupara ni se sintiera avergonzado”, informó el diario Marca. Para ver la entrevista dé click aquí