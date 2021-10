Al pie de la publicación, la cual fue acompañada de varias fotografías y video de los momentos más dulces de “Nalita”, Yuliana escribió el siguiente mensaje, informando que le había escrito una carta con la esperanza de que algún día le llegue: “Te escribí una carta con la esperanza de que llegue a donde quiera que estes, no me alcanzan las palabras para expresar lo que siento ni el amor que te tengo, gracias por tanto en tan poco mi preciosa. Vuela alto nalita”.

“(…) Nunca me imaginé que este momento llagaría tan pronto que te iba a tener que dejar ir y menos de esta manera, no te merecías sufrir así mi niña”. Tras esto Yuliana le agradeció a su querida mascota por todo el amor y apoyo que le dio en los momentos más difíciles, afirmando que en muchas ocasiones su perrita Nala siempre estaba ahí para ella.

Posteriormente a esto, fue la cuenta de @chicapicosa2 quien pudo rescatar la bonita carta que Yuliana, hija del cantante Julio Preciado le escribió a su perrita Nala después de enterarse de su muerte: “Mi Nalita, hoy te me fuiste y contigo se ve un pedacito de mi corazón, me dejas un vacío enorme. Fuiste la compañera más leal del mundo, la más incondicional y la más amorosa”.

“Espero que estos 4 años que estuvimos juntas te haya hecho tan feliz como tú me hiciste a mí, y que te sintieras muy amada mi gordita, porque lo fuiste (…) Gracias por permitirme estar hasta tu último aliento, sé que hiciste tu mayor esfuerzo por quedarte pero no tuvimos la suerte de que continuaras con nosotros”.

Y es que, a pesar de que la hija de Julio Preciado, quien se encuentra de luto por esta muerte, no contó las razones del fallecimiento de su perrita, sí comentó que lamentaba no haber podido darse cuenta de las cosas: “También te pido perdón por no haber hecho más, por no darme cuenta antes, por haberte dejado salir y permitir que te fueras de esta forma, simplemente no te lo merecías”.