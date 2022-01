Nuevo ‘escándalo’ envuelve a la familia Estefan

Ahora, Emily, hija de Gloria y Emilio Estefan, se deja ver con su novia en ‘atrevido’ video

“Dos ridículas”, se puede leer en uno de los comentarios

Un nuevo ‘escándalo’. Reacciones de todo tipo provocó un ‘atrevido’ video que compartió en sus redes sociales la cantante Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, en el que aparece junto a su novia, Gemeny Hernández, con quien inició una relación amorosa desde hace cuatro años.

De acuerdo con información de People en español, fue en diciembre de 2017 que la nacida el 5 de diciembre de 1994 en Miami, Florida, en los Estados Unidos, le dedicó un emotivo mensaje a su pareja para presentarla de manera pública, algo que tomó por sorpresa a propios y extraños.

Hija de Gloria y Emilio Estefan felicita a su novia por su cumpleaños

El pasado 9 de agosto, con motivo del cumpleaños de su novia Gemeny Hernández, la hija de Gloria y Emilio Estefan le escribió el siguiente mensaje: “Mi bella flor de luna. Cada día es una oportunidad para celebrarte, porque cada día me muestras algo nuevo de ti para disfrutar. Conocerte ha sido uno de los verdaderos regalos de mi vida hasta ahora”.

“Muchas veces las palabras llenan océanos y las acciones no se encuentran por ninguna parte, pero esta hermosa mujer es uno de los seres humanos de más alto calibre que he conocido y que he tenido el honor de amar”, expresó Emily Estefan, quien aún tendría más por decir.