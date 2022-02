Hija de Raúl de Molina sufre un accidente.

Internautas mandan sus mejores deseos para Mia.

Se anuncia supuesta salida del presentador de televisión.

Hija Raúl sufre accidente. Luego de que surgieron los rumores de que Raúl de Molina iba a salir del programa de ‘El Gordo y La Flaca’ se desataron miles de especulaciones, cabe recordad que fue a través del programa de Chisme No Like que se informó sobre su salida luego de unas fuertes acusaciones hacía el presentador de televisión.

Mediante una transmisión del programa que se realizó hace dos semanas surgió la pregunta sobre qué sucederá con ‘El Gordo’ luego de que se dejó de ver por un periodo de tiempo en el famoso programa, lo que Javier Ceriani mencionó fue que “Televisa no lo quiere” en lo absoluto.

La supuesta salida de Raúl de Molina de la televisión

Posterior a eso expresó que fue una semana en la que desapareció por completo Raúl de Molina, “Está una semana en Univisión y de golpe desaparece… el jueves pasado Lili dice ‘oye gordo tienes día libre’ no dijo nada de vacaciones, el viernes no dice nada. El lunes dijo él gordo está de vacaciones'” aseguró Ceriani.

Luego dijo que supuestamente muchos decían que Raúl estaba en su casa por covid y afirmó que eso no lo sabían, de acuerdo a lo que se habló en esa emisión de Chisme No Like comentaron que aparentemente de Molina estaría fuera de Univisión para irse a Telemundo y llevar a cabo un proyecto de farándula que compita con ‘EL Gordo y La Flaca’.