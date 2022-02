“Por años se habló Lili, tú lo sabes, aquí de que los dos estaban separados… Que si estaban separados, que si volvían, que si después volvieron que si no y esto es una situación que ya lleva hace casi 14, 15, no sé, atrás no sé… ¡Que lastima que ahora de verdad se están separando!”, externó Raúl de Molina durante el programa.

Lili Estefan afirmó no saber nada de la separación de los actores

Hace unos días de acuerdo con el portal de People en Español se señaló que durante el programa de ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, Lili Estefan, quien es muy amiga de la pareja, no mostraba preocupación alguna ante lo sucedido. Según la revista citada su compañero Carlos Calderón fue quien le lanzó una pregunta a Lili, “¿Ya le hablaste a William Levy?”, por lo que de inmediato la presentadora del programa le respondió sin pensarlo, “¿Pa’ que?”.

Luego de eso ella comenzó a relatar que no era la primera vez que eso ocurría entre la pareja. “Esta no es la primera vez y por eso decimos ‘nuevamente’ pasa esto. ¿Tú crees que ya yo esta vez me preocupé?. Todo el mundo está esperando que yo diga algo pero yo no he hablado con William Levy”, expresó la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ ante la pregunta que le realizó su compañero.