Hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa

Luego de su separación, Julián Gil y Marjorie de Sousa han llevado una ‘tensa’ relación, si así se le puede llamar.

Sin dudas quien ha quedado atrapado en el enredo es el hijo que ambos tuvieron: Matias.

Recientemente, la actriz venezolana apareció en una alfombra roja en México con el pequeño en brazos.

Solo eso hizo falta para que la hermana de Julián Gil detonara y arremetiera contra ella.

Sobre la publicación que hizo El Gordo y La Flaca en su cuenta de Instagram, Patty Ramosco se desahogó.

“Ósea, claro que no está apurada, si ser madre a sido SU MEJOR NEGOCIO, tiene a su hijo de rehén, a los tres años ni caminar lo deja, en brazos y lo llama BEBÉ, tiene que cuidarlo y hacerlo cuidar entre algodones, es su minita de los huevos de oro”, empezó diciendo.

“Pone demandas si el padre se saca una foto, pero la descarada lo pasa por la alfombra y además le dice que mire, necesita asegurar los reflectores”, dijo refiriéndose a su aparición ante la prensa.

“Creerá que alguien se puede olvidar el ser despreciable, egoísta, materialista, abusadora, chapiadora y #malamadre no mijita, nadie olvidará tu gran talento de vividora tengas o no tengas cámaras, y obvio solo las puede tener por medio de su hijo a quien expone y explota constantemente y a conveniencia, de resto lo muestra de espaldas.”, terminó diciendo la hermana de Gil.

Los fanáticos apoyan a la hermana de Julián Gil… y otros no

Como se podía esperar, hubo fanáticos que apoyaron a la hermana de Julián Gil, pero también quienes estuvieron en contra.

“Exactamente… esa mujer No es madre, es NEGOCIADORA”, “Muy bien dicho”, “Lo mismo pensé cuando vi ese video”, “Tiene razón esta sra. Ese niño ha sido su mejor negocio”, “Muy cierto, vividora, el daño más grande lo recibe El Niño”, “Tiene toda la razón está señora, pero el karma es canijo y verán que lo va a pagar con creces, cómo puede usar a ese niño”, “Marjorie es prostituta de la familia”, criticaron a la despampanante rubia.

“Claro, él no se puede ni tomar foto con el niño, pero ella bien lo expone a los medios”, se quejó Isabel Pérez.

“Wow sí!! No permite que el papá publique fotos con el Niño y ella sale a restregárselo en una “alfombra roja””, coincidió Heidy Martínez.

“No defiendo a Marjorie, pero creo ella es una mujer muy hermosa puede o pudo conseguir a cualquier hombre millonario como lo han hecho otras famosas… simplemente se enamoró del equivocado y en venganza como todas mujeres utilizo a su hijo para manipular”, reflexionó otra seguidora.

Sin embargo, también hubo un grupo que defendió a Marjorie de Sousa de Ramosco

“Esa hermana de Julián es una metiche envidiosa”, “Quien quiere una cuñadita cómo esta???”, “Que alguien le diga a esta mujer que los problemas de su hermano son de él no de ella y pues la neta la ropa sucia se lava en casa…”, “Señora creo su hermano estará muy grandecito para arreglar sus problemas, usted no se meta”, lanzaron contra la hermana de Gil.

“Es una hermana metiche, eso no es problema suyo es que su hermano no tiene pantalones para defenderse, ud. merece que Marjorie la demande”, “Señora metiche, el problema no es suyo y ella es quien lo cuida, quien mira si come si se enferma, usted lo que le duele es el dinero, busque algo que hacer.”, agregaron más defensores de la actriz.

“Eres una ardida y el padre como es un buen padre, para nada no ataques a uno los 2 son iguales ok? los 2 son malos padres, no una los 2″, concluyó Óscar Weet, alegando que la responsabilidad de lo que pasa es tanto de Julián Gil como de Marjorie de Sousa.