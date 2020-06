Héctor Sandarti comparte video en Instagram donde da reveladoras noticias

El conductor guatemalteco desmiente que Galilea Montijo lo ayudó a entrar al programa Hoy

También, da a conocer sus nuevos planes

¡Y sigue dando de qué hablar! Luego de que fuera despedido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, se dio a conocer que Héctor Sandarti regresaría a trabajar a Televisa, gracias a la ayuda de su amiga, la conductora Galilea Montijo, pero Sandarti desmintió esta información.

En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, y que hasta el momento tiene más de 25 mil reproducciones, el conductor guatemalteco habla sobre esto, además de compartir con sus seguidores sus nuevos planes.

Después de dar la bienvenida a sus fans, Héctor Sandarti comentó que uno de los más grandes regalos que se lleva después de dos años de haber estado en Un Nuevo Día fue haber podido llegar a casas de familias que nunca imaginó que lo pudiera hacer, además de llegar a países que no conoce.

“Yo no tenía idea de la penetración ni del éxito que tiene Telemundo Internacional en toda América Latina, inclusive en Guatemala, entonces me siento muy agradecido y muy feliz de haber llegado durante estos dos años a un público que normalmente no me veía”, expresó el conductor guatemalteco.

Antes de continuar con la transmisión, Héctor Sandarti hizo la observación que algunas personas han sido irrespetuosos con sus excompañeros de Un Nuevo Día, algo con lo que no está de acuerdo:

“La verdad es que yo a todos los quiero y los amo demasiado, y no me gusta que gente que es mi seguidor y que le gusta mi trabajo, puedan tener de repente una actitud negativa con respecto a mis compañeros, ellos obviamente no tienen nada que ver con mi salida; ellos, al igual que un servidor, estuvieron muy tristes con mi salida, así que por favor, respétenmelos mucho y quiéranmelos mucho”.

A la pregunta de un internauta de que si se irá a trabajar a México, o si lo podrán seguir viendo en Estados Unidos, el conductor guatemalteco fue tajante:

“De entrada, sí me voy a México, pero me voy a México porque ahí está mi residencia y ahí está mi familia, la familia de mi esposa. Yo ahí tengo mi casa, está mi hija estudiando, así que regresamos a México por una razón muy sencilla: yo, en el momento que dejo de laborar en Miami, en Estados Unidos, y en este caso en Telemundo, pues la verdad es que es una vida cara y yo ahorita no puedo darme el lujo de seguir viviendo acá”.

Por otra parte, Héctor Sandarti compartió que se quedará unos días más en Estados Unidos porque está en “conversaciones interesantes” con respecto a su futuro.

Y sobre la fiesta de despedida que recibió hace unos días, contó que se la organizaron todos sus excompañeros de Un Nuevo Día, quienes, muy amorosamente, organizaron esa celebración de la cual se pudieron ver algunas imágenes en sus redes sociales.