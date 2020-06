La esposa de Larry Hernández deja a todos con la boca abierta

Kenia Ontiveros sorprende con su figura a unos días de dar a luz

“Ya quisiera yo eso”, le dicen usuarios

A unos días de convertirse en mamá por tercera ocasión, de la pequeña Dalett, Kenia Ontiveros, esposa del cantante Larry Hernández, sorprende con su figura y deja a todos con la boca abierta.

En la cuenta de Instagram de Escándalo, se puede ver un video que compartió Larry Hernández en su cuenta de Tik Tok, donde él y su esposa, la empresaria Kenia Ontiveros, realizan una vistosa coreografía.

Con casi 5 mil reproducciones, esta publicación de Escándalo dice: “Wow, 11 días han pasado del nacimiento de Dalett y @keniaontiverosoficial se ve muy bien!!! Recordemos que ella está dando pecho y eso te hace bajar muy rápido, más fajarse”.

Más que llamar la atención por bailar al ritmo del tema Banana de Conkarah y Shaggy, Kenia Ontiveros destaca por su figura, que hasta ni parece que es mamá de tres niñas, y mucho menos, que acaba de dar a luz hace unos días.

Los usuarios de esta cuenta reaccionaron de inmediato a este video: “Ella dijo que se pone dos fajas”, “Se ve muy bien”, “La faja no hace milagros, aunque te pongas 5, se mira muy bien”, “El dar pecho, lo digo por experiencia, eso ayuda muchísimo a bajar más rápido”, “Ya quisiera yo eso”.

Por su parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “No creo que por dar de mam… solo eso, es la clase de cuerpo y el ejercicio”, mientras que alguien más dijo: “Anda fajada, eso ayuda muchísimo”.

Una internauta hizo una observación sobre Kenia Ontiveros: “También está tomando cápsulas que mandó hacer con su placenta de mommy made encapsulation y ayuda a bajar de peso y sentir mejor”.

Y a pesar de que el video proviene de la cuenta de Tik Tok de Larry Hernández, pocas personas notaron al cantante: “Puedo asegurar que nadie miró a @larryhernandez. Todos enfocados en @keniaontiveros y su súper cuerpo”.

“Se ve súper @keniaontiverosoficial y dice que usa una faja de más a la vez. Me voy a poner 10 a ver cómo me va”, “Mi última niña ya tiene casi 8 años y aún estoy inflamada”, “¿Y el reposo?”, “Las niñas no engordan”, “Obviamente tiene photoshop, ¿creen que la gente es pende…? Jajaja, bueno, algunos fans si lo son”, “Esa es la matriz, se le va a salir, que horror”, “Pero esta mujer es goma”, se puede leer en más comentarios.

Alguien más se animó a compartir su experiencia después de ver a la esposa de Larry Hernández, Kenia Ontiveros, lucir su figura a unos días de dar a luz a Dalett: “Yo de cesárea salí manejando del hospital y nunca pude reposar porque soy madre soltera y yo tenía que hacer las cosas que un hogar requiere. No pasa nada, gracias a Dios, nos hizo fuertes”.

No faltó quien criticara a Larry Hernández por su baile: “Parecen pende… Me da risa el look de Larry, jaja. Desde que salió de la cárcel, se quiere hacer como Bad Bunny”.