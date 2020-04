El gobernador de Hawái, David Ige, extendió la orden de quedarse en casa y la cuarentena obligatoria para los visitantes hasta el 31 de mayo.

“Esta no fue una decisión fácil. Sé que ha sido difícil para todos. Las empresas necesitan reabrir. La gente quiere terminar con este aislamiento y nosotros queremos volver a la normalidad”, expresó Ige en un comunicado este sábado. “Pero este virus es potencialmente mortal, especialmente para los ancianos y las personas con afecciones preexistentes”.

Ige también anunció que ahora se pueden realizar cirugías electivas y que las playas estarán abiertas para hacer ejercicio, según reportó KVOA, que citó una información de la agencia de noticias AP.

En una conferencia de prensa para describir los movimientos de los casos, Ige señaló alarmantes grupos de infecciones de COVID-19 en Big Island y Maui, según informó el diario Hawaii News Now. “Todavía tenemos que permanecer vigilantes”, enfatizó el gobernador.

#LIVE: April 25, 2020: COVID-19 News Conference

I signed a 6th supplementary emergency proclamation extending the stay-at-home order across the state through May 31. https://t.co/UZ6nj8eTXG

