¿Se acabó la violencia? Por primera vez desde 1957, Miami pasó siete semanas sin homicidios, anunciaron las autoridades.

Las tasas de criminalidad en las ciudades de todo el país han disminuido a medida que las órdenes de quedarse en casa mantienen a las personas en el interior en un esfuerzo por combatir la pandemia de coronavirus. En Miami, Florida, no hubo homicidios durante siete semanas por primera vez desde 1957, según el Departamento de Policía de Miami.

Tampoco hubo homicidios durante un período de seis semanas por primera vez desde 1960. “Podemos decir que se debe a nuestra alta visibilidad policial, atribuida a la pandemia y la orden de quedarse en casa”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Miami a CBS Noticias.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró el estado de emergencia local el 12 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, y desde entonces la orden se ha extendido seis veces en incrementos de una semana.

Desde el 17 de febrero hasta el 12 de abril de este año, un total de siete semanas y seis días, Miami no reportó homicidios, según la policía. En 1957, la ciudad pasó 9 semanas y 3 días sin ningún homicidio reportado. En 1960, transcurrió un período de 6 semanas y 5 días sin homicidio.

Según la policía de Miami, otros delitos también han disminuido. El departamento dijo que la disminución se ha extendido a llamadas de violencia doméstica. Pero el jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, mencionó al New York Times que está preocupado de que los incidentes de violencia doméstica y abuso infantil no se denuncien durante la orden de permanecer en casa.

El crimen también ha disminuido en Baltimore desde que Maryland emitió su propia orden de quedarse en casa, informó CBS Baltimore. Aunque los incidentes criminales en la ciudad aún continúan a diario, los ataques, robos de automóviles, robos y tiroteos han disminuido desde que se implementó la orden.

En comparación con la misma época del año pasado, los asaltos comunes en Baltimore disminuyeron un 34%, los asaltos agravados disminuyeron un 17% y los tiroteos disminuyeron un 8%.

