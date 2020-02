El Príncipe Harry y Meghan Markle están pensando en comprar una mansión Malibu de $ 7 millones con una piscina y cancha de tenis.

Robert Downey Jr. y Caitlyn Jenner serían sus nuevos vecinos.

Estarían a tan solo 30 millas de la madre de Meghan, Doria, de 63 años, y cerca de Hollywood para posibles negocios.

Harry y Meghan están buscando dónde vivir cuando termine la cuenta regresiva del ‘Megxit’ el 31 de marzo de este año… y parece que tienen en vista una mansión en Malibu por $7 millones, según el Daily Mail.

¡Suficiente espacio para ellos y el pequeño Archie! Tiene cinco habitaciones y, además, cuenta con piscina y cancha de tenis y mucho terreno extra.

La casa en cuestión estaría a solo 30 millas de distancia de su ña madre de Meghan, Doria, de 63 años, en Windsor Hills.

Meghan Markle and Prince Harry eyeing massive Malibu mansion with $7 MILLION price tag https://t.co/LhaIUPWtEu — Pog (@OSINT220) February 21, 2020

En principio, se pensaba que los Duques de Sussex dividiría su tiempo entre el Reino Unido y Canadá. Pero ahora hay informes de que la pareja está ansiosa por mudarse a California, donde estarían cerca de la madre de Meghan, Doria Ragland, Silicon Valley y Hollywood.

La mansión que ahora estarían considerando era propiedad de la estrella de ‘Baywatch’ David Charvet y su esposa Brooke Burke y estaría muy cerca de una gran cantidad de celebridades de Hollywood, incluidos Robert Downey Jr, Mel Gibson, Dick Van Dyke y Caitlyn Jenner.

De hecho, el mes pasado, Caitlyn Jenner le dijo a Loose Women que había escuchado que los Sussex buscaban un hogar en Malibú.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, dijo que Harry y Meghan “probablemente les tomo bastante tiempo dar un paso tan drástico hacia atrás de sus deberes reales”, pero, agregó, “debe haber sido ‘muy difícil’ para la actriz”.

Cuando se le preguntó qué pensaba que sucedería después con exreal la pareja, dijo: “No puedo predecir, ya que he tratado de criar a nuestra familia real de los Estados Unidos. Probablemente fue muy difícil para Meghan entrar en la Familia Real”.

“Fue un gran shock para ella, probablemente ya haya tenido suficiente. Bien por ellos, veremos cómo les va. Escuché que estaban buscando una casa en Malibú. Debe haber sido duro. Todos merecen ser felices”.

Harry has lost the plot.

Meghan and Harry are eyeing up £5.4million Malibu mansion https://t.co/eikxhnlXzc via @MailOnline — I.M.U. (@PAEONIA111) February 21, 2020

Además de glamoroso, Malibu ofrece a la pareja un fácil acceso a Hollywood, lo que conviene a Harry y Meghan, ya que están sopensando potenciales ofertas de cine y televisión como Netflix y Disney.

Ayer se reveló que los Sussex se retirarán oficialmente el 31 de marzo y cerrarán su oficina en el Palacio de Buckingham. A partir de entonces, ya no serán miembros de la realeza, ya solo les quedan seis compromisos más para completar antes de finalizar el ‘Megxit’.

Se espera que su último compromiso sea el 9 de marzo, cuando se unirán a la Reina en la Abadía de Westminster para conmemorar el Día de la Commonwealth.

Mientras tanto, el príncipe Harry prepara su encuentro con Jon Bon Jovi, con quien visitará los Abbey Road Studios el 28 de febrero e intercambia mensajes muy cómicos con él en las redes…