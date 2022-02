Un estudio reciente de la Escuela Friedman de Nutrición y Ciencias Políticas en la Universidad de Tufts la respalda. El autor principal del estudio y decano de la Escuela Friedman, Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H. informa “nuestros descubrimientos sugieren que no sólo deberíamos concentrarnos en comidas específicas ricas en proteínas como el pescado, las nueces y el yogurt para prever el aumento de peso, sino también deberíamos concentrarnos en evitar granos refinados, almidones y azúcares para poder maximizar los beneficios de estas comidas ricas en proteínas, crear nuevos beneficios para otros alimentos como el huevo y el queso, y reducir el aumento de peso asociado con carnes”.

Justo a tiempo para el verano, tu dieta sin carbohidratos te hace sentir bien con tu cuerpo de bikini. Pero la temporada de parrilladas comienza y el sinfín de hamburguesas y hotdogs amenazan con deshacer todo el trabajo duro que has hecho. Primero, mantente fuerte y recuerda que las investigaciones apoyan tu estilo de vida libre de carbohidratos.

Creatividad en hamburguesas

Ahora, no te alteres con esa imagen en tu cabeza de un verano sentada en una silla con tu tenedor y cuchillo comiendo una hamburguesa en una cama de lechuga con todos sus acompañamientos. No hay razón para sufrir por tu dieta paleo sin carbohidratos con todas las opciones deliciosas que no contienen pan. Solamente necesitas ser creativa con tu asado y pensar de manera innovadora.

Si no puedes soportar la idea de comer una hamburguesa sin pan, trata de preparar una alternativa paleo libre de granos hecha de harina de almendra, cáscara de psyllium y claras de huevo. Dale un tostado rápido con tu parrilla y tienes un almuerzo deliciosos bajo en carbohidratos. ¿O por qué no hacer que la hamburguesa o el hotdog sea el pan? Una hamburguesa-asada con mayonesa, picante y aguacate es perfectamente portátil y los toppings no terminan en tu camisa.