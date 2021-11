Nadie quiere ser asociada con una mala crianza, ¿verdad? Has dominado el arte de cambiar el pañal con una mano. Puedes anticipar el humor, las necesidades, temperatura y hambre de tus hijos. Incluso podrías pensar que lo has logrado, que has aprendido todo. Esta sensación puede llegar relativamente temprano en la relación padre-hijo, con frecuencia en el primer año. Sin embargo, cerca de ese momento te darás cuenta de que la cima de la primera montaña te da una gran vista de la mucho más grande montaña que tienes adelante.

Como el renombrado pediatra neoyorquino Michel Cohen escribe en The New Basics, “Uso el término laissez faire con frecuencia en este libro, pero no lo verás en esta sección. La disciplina es trabajo duro es un área del cuidado infantil que no se solucionará sola, por mucho que quisieras.” Para escalar este Everest, muchos padres recurren a los consejos de expertos y la guía general de compañeros, mentores y doctores como Cohen. Si eres una madre primeriza, quizá quieras algo de guía. Si sientes que lo único que haces últimamente es gritar, aquí hay algunas maneras de refrescar tu técnica y pensar de manera diferente.