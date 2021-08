La hermana de Miss Mercedes Morr asegura que la mató un acosador

London, la hermana de Janae Gagnier aseguró en sus redes sociales que Miss Mercedes Morr había sido asesinada por un acosador que le venía siguiendo por bastante tiempo a través de las redes sociales, por lo que la investigación de trata como caso asesinato-suicidio.

Mensajes en la última publicación de Janae Gagnier expresan el shock de sus seguidores: “Descansa en paz hermosa”, “Por favor no me digan eso”, “Vuela alto bebé”, “Siempre una hermosura, la ciudad te va a extrañar”, “Esto es increíble, te conocí cuando bailamos juntas y ahora no puede ser”, “Mercedes lo siento tanto, tú no te merecías esto”, “Por favor alguien díganme que esto no es cierto”.