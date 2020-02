Hallan en Finlandia anillo perdido en Estados Unidos hace 47 años

Un anillo de graduación de secundaria que se extravió en Maine, Estados Unidos, en 1973, fue encontrado recientemente en un bosque de Finlandia.

Debra McKenna, de 63 años, perdió el anillo en Portland cuando era estudiante de la secundaria Morse, reportó el periódico Bangor Daily News, citado por la agencia de noticias AP.

McKenna agregó que la sortija había quedado prácticamente en el olvido hasta que un obrero metalúrgico la encontró enterrada a unos 20 centímetros (8 pulgadas) de profundidad en un bosque de Finlandia, 47 años después.

El anillo pertenecía al difunto esposo de McKenna, Shawn, quien fue su novio durante toda la secundaria y la universidad.

Debra McKenna said she met her husband Shawn in 1973 when they were students at Morse High School. She said he built up the courage to ask her out on Valentine's Day, and after they started dating, he gave her his class ring. https://t.co/2tcPwgQchY

