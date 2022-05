Gustavo Soto salió entre lágrimas a decir la verdad de lo ocurrido

Acusó al periodista de MafianTV de haberlo expuesto

MafianTV responde Periodista rompe el silencio sobre Gustavo Soto, el supuesto “Jaguar” del caso Debanhi Escobar. En los primeros días tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se dieron a conocer capturas de supuestas conversaciones entre la joven mexicana y una de sus amigas. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban supuestos mensajes a altar horas de la madrugada, entre Debanhi Escobar y una de las amigas que la abandonaron en la fiesta realizada en la finca “El Diamante” dónde la jovencita salió poco después de las 4 de la mañana. Así apareció “El Jaguar” en el caso Debanhi Escobar La imagen parece estar tomada del dispositivo móvil de la amiga de la también estudiante de derecho de solo 18 años. Pese a que por la calidad de las imágenes no se aprecian los mensajes completos, si se pueden entender parte de la supuesta conversación de WhatsApp de Debanhi Escobar con su amiga dónde surge el llamado Jaguar’. “Se fueron sin mí”, escribe supuestamente Debanhi, a lo que la amiga contesta: “Siempre te pones de sangrona.. no tenemos que estarte aguantando”. “No es nuestro ‘pedo’ regrésate como puedas dile al jaguar“, se lee en otro de los mensajes. Además, Debanhi confesó tener miedo de este personaje, según los supuestos mensajes.

“Ese tipo me da miedo”, dijo supuestamente Debanhi Antes de desaparecer “‘Wey’ no tengo pila ese tipo me da miedo”, contesta Debanhi. “Mmmm te mando un Uber… te aviso cuando esté afuera”, escribe la amiga de Debanhi Susana, de acuerdo con las supuestas imágenes filtradas. “Ahorita vamos por ti estamos cerca bájate… voy con ‘el jaguar’ sé amable”, se lee en el último de los mensajes de esta supuesta conversación. Recientemente, Gustavo Soto fue acusado de ser el llamado ‘jaguar’ del caso Debanhi Escobar, para lo que rompió el silencio en una transmisión en vivo donde hasta rompió en llanto y aseguró que le habían arruinado su vida. “Por favor alguien que diga… que me crea que yo no soy culpable… si tú me crees sé inteligente… graba esto… ve a las noticias”, pidió el hombre que dijo ser actor.

Gustavo Soto confesó estar armado “Yo el día que supe que era famoso, que tenía 5.9 millones de vistas con mi cara… fue tan impactante que me vomité”, aseguró Gustavo Soto a quién se le ha relacionado con “El Jaguar” en el caso de Debanhi Escobar. “Yo no me estoy escondiendo… aquí no me da miedo”, dijo. “Aquí las armas son legales, y traigo con que defenderme”, aseguró el hombre en el video transmitido en TikTok. Además, Gustavo Soto dijo ser ciudadano estadounidense y que actualmente reside en Corpus Christi. “Yo soy actor… los medios de comunicación dicen que yo me burlo de la muchacha (Debanhi Escobar)… que pongo que ‘Matador’ y no sé qué”, declaró.

El supuesto ‘Jaguar’ arremetió contra periodista ‘amigo’ del papá de Debanhi Escobar “Eso es una marca… la marca de un amigo y disculpe que yo lo haya metido en eso… era una marca que el tiene… que íbamos empezar a vender… yo me iba a hacer socio de él”, declaró Gustavo Soto quién dijo ser difamado al ser señalado como “El Jaguar” en el caso de Debanhi Escobar. Además, Soto Miranda dijo que MafianTV, uno de los periodistas más polémicos y con mayor cercanía a Mario Escobar, padre de la jovencita mexicana encontrada muerta la cisterna, fue quién lo señaló de ser este personaje tan polémico, pero el hombre detrás de MafianTV salió a decir la verdad.

“Las mentiras del supuesto JAGUAR” Mediante un video publicado en YouTube, con el título “”Las mentiras del supuesto JAGUAR”, el periodista que ha cubierto muy de cerca el caso de la mexicana desaparecida comentó sobre las acusaciones de Gustavo Soto: “Esto no es consecuencia de MafianTV en lo absoluto”, sentenció. “Me pareció muy interesante que hubiese hecho un video dónde pide que lo sigan en redes sociales… donde pide que la gente comparta su video para que se haga viral”. Además, pareció disculparse por la equivocación, aclarando en todo momento que MafianTV no había confirmado que se tratara de el, si no que compartió una fotografía viral de redes sociales.

Notan algo extraño en la transmisión de “El Jaguar” “Si es necesario limpiar su nombre… podemos hacer una fe de erratas donde podamos si es que lo autoriza, su rostro para dejar en claro ‘el no es el individuo que se hace llamar el juagar'”, declaró el periodista a las cientos de personas que lo veían en vivo y los miles que siguen su contenido en YouTube. Sin embargo, dijo notar algo extraño, y fue la postura de el supuesto “Jaguar” quién dijo no querer darse a conocer, pero pidió lo contrario. “Si no querías darte a conocer… no das tus redes sociales, no le pides a la gente que te siga, no les dices que te manden correos electrónicos”.

“Esas lágrimas de cocodrilo deberías checarlas directo en la corte” “Esas lágrimas de cocodrilo deberías checarlas directo en la corte…. a mi me encantaría presentarme en la corte de EEUU para poder darle seguimiento a esto”, apuntó el periodista. “Eso se tiene que resolver ante las autoridades… “Me parece muy absurdo”. Sin embargo, al finalizar su video, MafianTV solicitó de nueva cuenta que la información se centre en encontrar la verdad en el caso de Debanhi Escobar y ofreció el espacio en sus diversas plataformas para contar su versión de los hechos y dar alguna declaración. PARA VER EL VIDEO DÉ MAFIANTV CLIC AQUÍ, PARA VER EL VIDEO DEL ‘JAGUAR’ DÉ CLIC AQUÍ.