“Por favor alguien que diga… que me crea que yo no soy culpable… si tú me crees sé inteligente… graba esto… ve a las noticias”, pidió el hombre que dijo ser actor. También solicitó a las personas compartir el mensaje; “di este ‘vato’ está atrapado”, declaró. En seguida habló de una placa de policía con la que se le vio.

¿Es policía? Dice la verdad de su placa

Soto Miranda dijo ser actor, y que la placa policiaca con la que se le vio, es parte de su trabajo y que no era real. “He perdido contratos, he perdido amistades, he perdido mi dignidad… si soy actor y no lo estoy actuando… me estoy tratando de abrir, le estoy enseñando quién soy”, dijo en el video.

“Yo el día que supe que era famoso, que tenía 5.9 millones de vistas con mi cara… fue tan impactante que me vomité”, aseguró Gustavo Soto a quién se le ha relacionado con “El Jaguar” en el caso de Debanhi Escobar. “Yo no me estoy escondiendo… aquí no me da miedo”, dijo.