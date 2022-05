Uno de los rumores más sonados en las redes sociales, es sobre el supuesto secuestro de Debanhi a manos de un hombre el cual lo apodan el Jaguar. Este sujeto se hace llamar Gustavo Soto, y anteriormente había confesado que él no tenía nada que ver en el caso y que además ese no es su apodo.

Gustavo Soto Jaguar hermano Alcosa. A casi un mes de la desaparición de la joven mexicana, Debanhi Escobar, el caso aun continua abierto, ya que todavía no se ha aclarado el verdadero motivo de la muerte de la joven de tan solo 18 años. Varias versiones han aparecido en las redes sociales, pero hasta el momento no se ha aclarado nada.

“Sí es mi medio hermano”

Durante una grabación se observa a Gustavo Ignacio Soto confirmando ser hermano de Edén Soto, dueño de la empresa Alcosa, pero también reveló que él tiene años que no va a ese lugar. De igual manera menciona que no radica en México, si no que vive en Corpus Christi, Texas: “sí es mi medio hermano, pero yo no voy a ese lugar, sólo fui una vez hace como tres años y no he vuelto a ir”.