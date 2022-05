“No, a ella no se la van a llevar. Yo no quiero; la quiero a ella”, grita una niña que se encuentra a un lado del cuerpo de Karina, mientras la cámara enfoca a la madre abrazando a su hija, quien murió a manos de su violador. “Mátenme, mátenme. Mátenme, que yo me quiero con ir con ella.”, grita la señora mientras sostiene el cuerpo de su hija. “Sí, mátenme”, pronuncia desgarradoramente mientras los cuerpos de rescate intentan tranquilizarla. Archivado como: Asesinan adolescente Karina Blanco

Los deseos de Karina

Una fotografía se hizo viral en los últimos días, donde se muestra el proyecto que realizó Karina antes de fallecer. En la imagen, se muestran los deseos de la menor y lo que deseaba estudiar en la universidad. La joven, de 15 años, aseguraba que su principal meta era comprarle una casa a su madre y ser una “mujer llena de felicidad”.

“En un año me veo iniciando mi carrera en una universidad, sé que no es mucho, pero para mí sería la puerta principal para cumplir mis sueños. Comprarle esa casita a mamá que tanto desea. Ser una mujer llena de felicidad e independiente. Aún no me siento preparada para enfrentar este mundo.”, se lee en la hoja que tituló ‘Mi proyecto de vida’