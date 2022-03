¿QUÉ HIZO PUTIN EN BOMBARDEO QUE INFRINGE LEYES INTERNACIONALES?

En un primer reporte, se dijo que por orden de Vladimir Putin, el ejército rojo usó bombas de vacío mortales, que están prohibidas por la convención de Ginebra, pero inmediatamente, de acuerdo a la agencia de noticias AP, el Kremlin niega que el ejército ruso haya utilizado munición de racimo en Ucrania e insistió en que sus fuerzas solo han atacado objetivos militares.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones de que el ejército ruso ha usado munición de racimo y devastadoras bombas de vacío, calificándolo como falsedades. Insistió el martes en que “las tropas rusas no realizan ningún ataque aéreo contra infraestructuras civiles y zonas residenciales”. Las afirmaciones del portavoz contradicen las abundantes pruebas documentadas por The Associated Press de bombardeos indiscriminados contra viviendas, escuelas y hospitales en todo el país. Archivado como: Guerra Ucrania Rusia invasión