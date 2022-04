Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se expresó el lunes “aturdida por las imágenes de civiles muertos en las calles y en fosas improvisadas” en Ucrania, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Dichas imágenes fueron publicadas por funcionarios ucranianos en redes sociales.

Exmilitar mexicano prefiere el anonimato por entrar a la guerra

La ucraniana le recordó a su hermana, según contó a The New York Times desde en Lviv, una ciudad en el oeste de Ucrania. De acuerdo con lo reseñado por Agencia Reforma, el mexicano prefirió mantenerse en el anonimato puesto que no quería recibir represalias por apoyar en Ucrania.

Luis, quien prefirió no dar su apellido para evitar represalias por unirse a la guerra, esperaba junto con otros voluntarios militares extranjeros en un hotel en Lviv donde el Gobierno ucraniano los ubicó antes de darles entrenamiento, de acuerdo con lo publicado por Agencia el Universal.