Una alcaldesa de Ucrania fue ejecutada por tropas rusas junto a su familia y posteriormente fueron arrojados a una tumba poco profunda

De acuerdo con testigos, el esposo de la alcaldesa tenía las manos atadas a espalda

Autoridades ucranianas acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra y dejar atrás una “escena de una película de terror”

Asesinato despiadado. Una alcaldesa de una ciudad en Ucrania fue secuestrada, ejecutada y posteriormente sepultada en una tumba poco profunda junto con su esposo e hijo, de acuerdo con varios medios de comunicación incluyendo el diario The Sun y la agencia The Associated Press.

La masacre ocurrió en Motyzhyn, una ciudad ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Kiev, los residentes le dijeron a la agencia de noticias The Associated Press el domingo que los soldados rusos mataron a la alcaldesa de la localidad, a su esposo y a su hijo, y arrojaron sus cadáveres a un pozo ubicado en un bosque de pinos detrás de unas casas donde las tropas rusas habían pernoctado.

Advierten cómo estaban los cuerpos de las víctimas

Dentro del pozo, periodistas de la agencia de noticias vieron los cadáveres de cuatro personas que aparentemente recibieron disparos a quemarropa. El esposo de la alcaldesa tenía las manos atadas a la espalda y cerca de él había un pedazo de cuerda. Además, tenía los ojos vendados con un trozo de plástico.

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, confirmó que la alcaldesa fue asesinada mientras estaba detenida por soldados rusos. Algunos gobernantes europeos señalaron que los homicidios en el área de Kiev eran crímenes de guerra. Archivado como: ejecutan a alcaldesa de Ucrania junto a su familia.