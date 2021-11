A través de redes sociales, el joven, de 29 años, expresó su felicidad por el reciente compromiso y aceptó que nunca se había esperado que en esa noche tan especial su novio le pidiera matrimonio. “Definitivamente no tenía idea de lo que me esperaba”, escribió el joven en sus historias de Instagram y después presumió con orgullo su anillo de compromiso.

“Gracias a todos por sus bonitos mensajes, tanto apoyo, tanto amor y muestras de cariño… Bendecido me siento, gracias Dios, gracias vida.”, escribió en las historias de Instagram el prometido del integrante de Grupo Firme. Aunque hubieron muchas muestras de aceptación y cariño, no hubo falta quien se quejó del compromiso e inclusive criticaron duramente. Archivado como: Grupo Firme propuesta matrimonio

En diversos comentarios, los internautas opinaban que ‘no debían expresarse de esa forma’ en público ya que había niños que podían llegar a ver esos post; mientras que otras personas, afirmaban que ‘Dios no quería eso’ y por ello, el mundo se estaba convirtiendo en un lugar ‘inseguro’. Cada una de esas respuestas, también fue contraatacada y no faltó quien discutió por defender su punto de vista.

Tras esta ‘arrolladora fama’, el cantante de 27 años, Eduin Caz afirma que las cosas no han sido nada fáciles para él, argumentando que ya no ha podido salir a ningún lado sin que algunos fanáticos o incluso reporteros aparezcan y lo comiencen a graba o a pedir autógrafos, provocando que el cantante ya no logre disfrutar de “una comida tranquilo.

Tras esto, el vocalista de Grupo Firme comentó que así como todos era humano y que le gustaba convivir con muchas personas pero que lamentablemente no podía hacerlo por su seguridad: “Me encanta convivir, soy persona, pero hay veces que no se puede”, comentó el intérprete. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

“Siempre me andan grabando o pidiendo fotografías a donde vaya”; Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

Ante esto, Eduin Caz comentó que una de las razones por las que comía solo era debido a que a donde sea que fuera alguien llegaba a pedirle una foto o un autógrafo, sin olvidar de que siempre lo “andaban grabando por todas partes”: “Me encanta tomarme fotos con ustedes y si nos encontramos en un restaurante siempre les digo que las suban cuando me vaya pero, a veces eso no se puede”.

Eduin comenta que esta situación lo pone muy triste, ya que siempre que está en un restaurante llegan más personas con él y no lo dejan “estar tranquilo”: “Ahorita fui a desayunar con mis compañeros, pero pues no puedo porque me están tomando videos por todos lados, corren muy rápido la voz y se amontona y se junta mucha gente y pasa que me tengo que ir por la seguridad y por causas de esto, estoy solo otra vez”, finalizó.