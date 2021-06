Tanto el vocalista del grupo Firme como su hermano Johnny, tercera voz de la agrupación, no dudaron en agradecerle a Chamonic por sus buenos deseos para la pronta recuperación de su papá, quien no quiso recibir la vacuna contra el coronavirus.

No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran sus puntos de vista: “Importantísimo el mensaje que mandó!!! Sí supieran lo que es el Covid, no lo pensarían dos veces en vacunarse!!!”, “Hay mucha gente que aún no entiende lo importante que es (vacunarse)”.

“No estaba borracho”

Eduin Caz comentó en sus redes sociales: “Respecto a la caída no estaba borracho, era la cuarta canción del show. Sí me dio coraje, pero también me dio risa. Fue como un sentimiento encontrado. Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir porfa. También soy humano y me duele”.

En el video que se hizo viral en redes sociales, se observa claramente al vocalista del grupo Firme agacharse para cantar junto a sus admiradoras, pero una de ellas quiso abrazarlo de manera efusiva y logró que el cantante cayera del escenario.