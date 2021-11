Es normal que los niños pidan cosas (o tal vez demanden es un término más apropiado) y es definitivamente normal para ellos querer lo que otros tienen. Después de todo, los seres humanos son egocéntricos por naturaleza. Pero más que nunca es importante que les enseñes que aunque otras personas pueden tener cosas que ellos no, algunas personas no son tan afortunadas como ellos. Mostrando tus hijos que, aunque no pueden tenerlo, son afortunados e inculcales un sentido de perspectiva y gratitud en lugar de la codicia o los celos.

Sabemos que puede ser difícil, pero trata de no quedar tan atrapada en complacer a tus hijos que te olvides de mostrarles cómo dar a los demás. Puedes dejarles ayudarte a elegir algunos juguetes para donar a Toys for Tots , pueden ser voluntarios como una familia en un comedor comunitario local o un hospital, o tú puedes enseñar a tus hijos la alegría de regalar a los demás en lugar de sólo recibir las cosas quieren.

Tus hijos no estarán maravillados con todos los regalos que reciben, pero es importante que aprender a decir gracias y mostrar gratitud incluso si no están muy contentos con su presente. Explícales lo afortunados que son por recibir regalos y luego dramatiza para mostrarles cómo decirle a alguien que aprecian un regalo.

9. Asegúrate de que enviaron notas de agradecimiento

Es importante enseñarle a tus hijos que deberían, no sólo mostrar agradecimiento, sino también tomarse el tiempo para escribir una nota de agradecimiento adecuada. Puede que no sea No divertido, pero los modales son una parte fundamental de la enseñanza de tus hijos. Y podemos garantizar que quien recibió una nota de agradecimiento de tu niño estará impresionado, conmovido e inspirado a hacer lo mismo.

10. Practicar el arte de decir no

Lo creas o no, la enseñanza gratitud tiene mucho que ver con los límites. No va a ser fácil para ti, como madre, decir no a tus hijos. Y probablemente tendrás que lidiar con algunos berrinches cuando dices que no. Pero una vez que enseñas a tus hijos a aceptar cuando dices que no, podrán apreciar aún más cuando dices que sí.