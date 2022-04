Kate del Castillo enamorada Ana Gabriel: “Estamos muy contentos”

Luego de haber sido vista con su nuevo novio, Kate del Castillo se vio invadida de reporteros, quienes incluso la empujaron con el fin de que respondiera sus preguntas. Esto causó la molestia de la actriz mexicana y con educación les pidió a los medios que la dejarán pasar y agregó un comentario.

“Por favor, déjame caminar… estoy muy contenta. ¿Qué les digo? Estamos muy contentos, felices de estar aquí, muy enamorada. Yo encantada les respondo, nada más no pongan el micrófono aquí… no me dejan caminar, de verdad”, mencionó la “Reina del Sur”, ante los medios. Archivado como: Kate del Castillo enamorada Ana Gabriel