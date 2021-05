Nueva York, 24 may (EFE News).- La Administración del presidente Joe Biden ha otorgado un contrato a la empresa Rapid Deployment Inc. por 614,3 millones de dólares para alojar en la base Fort Bliss , cerca de El Paso (Texas), hasta 10.000 niños que han cruzado solos la frontera , pese a que la compañía no tiene experiencia con menores de edad, de acuerdo con el periódico digital Vice.

Al frente de la compañía está el republicano Bruce Wagner, que la fundó en 2006 y tendrá a su cargo erigir una enorme ciudad de tiendas de campaña para niños. El periódico agrega que la compañía ha provisto asistencia en desastres naturales como el huracán Katrina en 2005 y recientemente ha proporcionado al Gobierno camiones refrigeradores para los cuerpos de las víctimas de la covid-19, pero nunca ha tenido un contrato tan grande para “el almacenamiento” masivo de niños vulnerables.