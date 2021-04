Una de las características vistas en este ingreso es que la mayoría de los extranjeros son hombres solteros, familias con niños pequeños y menores no acompañados, lo que enciende las alertas para las autoridades estadounidense.

Agentes fronterizos de Estados Unidos arrestan en frontera a 170 mil migrantes durante el mes de marzo, cifra que supera por mucho las de los últimos 15 años en los diferentes cruces que existen, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Wall Street Journal .

El reporte más reciente indica que los agentes arrestaron a unos 99,000 adultos solteros en marzo. The Wall Street Journal informó de manera previa que a principios de marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, calculó que 6,500 adultos solteros burlaron a la Patrulla Fronteriza en un período de siete días. Archivado como: Arrestan 170 mil migrantes

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Datos preliminares de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y con cifras obtenidas por The Washington Post y The New York Times, indican que el número de cruces en marzo fue por encima de los 78,000 de enero, y es el más alto registrado desde 2006.

En el renglón de los menores no acompañados, más de 18,500 fueron arrestados en marzo, un 60 por ciento más que el récord anterior de 11,494 en mayo de 2019, de acuerdo a in registro de datos revisados por NBC News. Archivado como: Arrestan 170 mil migrantes