Problemas de niños recién llegados

“Muchos niños recién llegados también tienen dificultades para matricularse en la escuela, acceder a la atención médica y acceder a otros derechos básicos”, indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones, que aplaudieron a la Legislatura por “responder al llamado moral a la acción con este importante paso”. Las organizaciones Kids in Need of Defense, American Friends Service Committee y Catholic Charities de Nueva Jersey son parte de la coalición que impulsó este proyecto para beneficio de los niños inmigrantes.

“Durante muchos años luché por pagar los servicios legales, lo que prolongó mi condición de indocumentada y me dejó en un lugar oscuro. El acceso a servicios legales gratuitos hubiera cambiado mi vida drásticamente. Podría vivir una vida sin miedo al futuro”, indicó en el comunicado Jazmin Margalef, exlíder de jóvenes indocumentados del Consorcio. Por su parte, Gilda Holguín, abogada de Kids in Need of Defense, destacó que muchos niños no acompañados huyen de la violencia generalizada, han sido abandonados o han perdido a sus cuidadores. “Sin abogados que los representen en sus procedimientos de deportación, los niños corren el riesgo de ser enviados de regreso a lugares donde enfrentan graves daños y no tienen a nadie que los proteja”, afirmo. EFE News