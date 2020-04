El gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció el miércoles que emitirá una orden de refugio en todo el estado para evitar la propagación del coronavirus y cerrará las escuelas públicas por el resto del año escolar.

Kemp se había resistido previamente a los pedidos de una orden estatal para que todos los georgianos se quedaran en casa, diciendo que esas decisiones son las mejores para los gobiernos locales.

Gov. Brian Kemp announced an Executive Order today that all public schools in Georgia are closed for in-person instruction for the remainder of the school year. OCS will remain closed; distance learning will continue. Please visit https://t.co/8BKPSTv5uH for more information. pic.twitter.com/vkQIpbuCEE

— Oconee County Schools (@OconeeCoSchools) April 1, 2020