Los distritos escolares y las guarderías deberían considerar cerrar por dos semanas a partir de mañana, dijo el gobernador en una conferencia de prensa más tarde, aunque enfatizó que no estaba ordenando que lo hicieran.

La superintendente de las Escuelas Públicas de Atlanta, Meria Carstarphen, dijo en un tuit que el distrito cerraría por hasta dos semanas, aunque los estudiantes y los maestros deberían presentarse en las escuelas el viernes.

Otros tres distritos escolares del área de Atlanta, el condado de Cobb, el condado de Fulton y Decatur, dijeron que cerrarían indefinidamente.

El Sistema Universitario de Georgia anunció el jueves por la noche que sus 26 colegios y universidades cerrarían durante dos semanas a partir del lunes para evaluar los planes de instrucción en línea y observar el progreso de la epidemia. El jueves anterior, el sistema había dicho que tenía la intención de seguir dando clases en el campus.

Un hombre de 67 años que fue hospitalizado es la primera muerte de coronavirus en Georgia, dijo el gobernador Brian Kemp el jueves cuando algunos de los distritos escolares más grandes del estado anunciaron planes para cerrar indefinidamente.

El hombre dio positivo por el virus el 7 de marzo y fue hospitalizado en WellStar Kennestone en Marietta, según el gobernador.

Kemp dijo que el hombre tenía “afecciones médicas subyacentes”, pero no dijo qué eran ni cómo el hombre pudo haber contraído la enfermedad.

“Sé que los profesionales médicos en el sitio hicieron todo lo que pudieron, y aprecio mucho sus esfuerzos”, dijo Kemp en un comunicado.

The state of Georgia has reported its first death related to the novel coronavirus outbreak, according to statement from the governor’s office. The US death toll now stands at 39. https://t.co/pctBy9IVJ1

— CNN (@CNN) March 12, 2020