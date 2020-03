Ante la tragedia que ocurre en Nueva York por el nuevo coronavirus, el gobierno pidió ayuda mientras el estado se prepara para el “tsunami” de contagios.

El gobernador de Nueva York emitió el lunes un llamado urgente para voluntarios médicos en medio de un número “perturbador” de muertes a causa del nuevo coronavirus, mientras él y las autoridades de salud advertían que la crisis que se desarrolla en la ciudad de Nueva York es sólo un adelanto de lo que otras comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos podrían enfrentar pronto, reseñó AP.

“Por favor, vengan a ayudarnos a Nueva York”, dijo el gobernador Andrew Cuomo mientras la cifra de muertos subía en más de 250 en un solo día para totalizar más de 1.200 decesos, la mayoría de ellos registrados en Manhattan. Añadió que se necesita un millón de trabajadores de salud adicionales para atender la crisis.

Right now healthcare professionals are risking their lives.

We are all in their debt.

They deserve to have every piece of equipment they need to do their job — it's the least we can do. pic.twitter.com/DnweX9sECO

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 30, 2020